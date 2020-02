"Tengo ganas de invitarte un café": el extraño vínculo virtual entre la rubia peronista y el marido de Pampita

Nicole González, la comediante conocida como "la rubia peronista", entró en escena en los últimos días, después de que difundiera públicamente los mensajes que el marido de Carolina "Pampita" Ardohain, el empresario Roberto García Moritán, le mandó con la intención de ir a tomar un café juntos.

Según reveló la actriz que hace temporada en Mar del Plata, hizo público el chat porque hace apenas unos días un hombre la sorprendió a la salida del teatro y le ofreció llevarla hasta su casa bajo el pretexto de que era un supuesto amigo del esposo de "Pampita". "Yo nunca le contesté (a Roberto), y él, evidentemente, anduvo vociferando como si me conociera personalmente”, dijo indignada la comediante.

Según reveló la rubia, García Moritán le escribió por Instagram antes de las elecciones del año pasado, con el pretexto de encontrarse para charlar de política. “Hola, Nicole, ¿cómo estás? Tengo ganas de invitarte a tomar un café y charlar un poco de política. Te cuento -por las dudas- que tengo negocios propios, pero además trabajo con (María Eugenia) Vidal en la Provincia. Ahhhhh, te cuento también que estoy de novio y con alguien del medio. No te quiero levantar, por las dudas", le aseguró el ahora esposo de "Pampita".

Aunque González nunca le respondió ese mensaje, lo cierto es que en los últimos días vivió una situación muy extraña a la salida del teatro donde protagoniza su unipersonal Bienvenida Nicole, por lo que decidió terminar con la confusión, y contó ante los medios que el empresario gastronómico le había hablado el año pasado para que se vieran.

“El otro día, saliendo del teatro, un sujeto me esperó como el resto del público que me busca para sacarse fotos. Y cuando me fui caminando con mi bolsito, porque vivo a seis cuadras de ahí, se ofreció a llevarme. Yo le dije que no, por una cuestión de seguridad. Y él me dijo: ‘Tranquila, vos y yo tenemos un amigo en común’. Cuando le pregunté quién era, me respondió: ‘Roberto Moritán. No sé si es amigo, pero vos estás con él...’. Dio a entender que yo tenía relaciones íntimas con él”, sostuvo la comediante enojada en diálogo con Teleshow.

Luego de esto, ella se enteró que además el esposo de Ardohain había estado en esa misma fecha en Mar del Plata, por lo que sospecha que este hombre que la fue a buscar, podría de verdad ser del entorno de Moritán.

“No tengo idea de quién era el señor que se me acercó. Imaginate que era la madrugada y yo estaba sola en la calle, así que no me iba a poner a interactuar con él. Simplemente, le aclaré que yo no conocía a Moritán. Y tampoco intenté hablar con García Moritán después de que pasó esto porque no quiero que nada se confunda. Me dio muchísima bronca porque yo nunca le contesté. Y él, evidentemente, anduvo vociferando como si me conociera personalmente”, contó la rubia.

Por último, la comediante dijo que le pareció muy llamativo que el empresario gastronómico le escribiera para hablar de política, porque justamente él trabajaba con la ex gobernadora Vidal, y ella tenía afinidad con el peronismo.

"La verdad es que eso de juntarnos para tomar un café y tener una charlita de política no tenía mucho sentido. Y como vio que no le contesté los dos primeros mensajes, en el tercero me puso que no me quería levantar, por las dudas. Habría que preguntarle a él cuál fue su intención”, cerró.