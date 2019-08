"¡Tengo los huevos así!": las contradicciones de Laport tras la denuncia por violencia de género

El último fin de semana, Osvaldo Laport viajó a la provincia de San Luis para presentarse con la obra Rotos de Amor, la cual comparte con Matías Scarvaci (que reemplaza a Víctor Laplace), Pepe Soriano y Hugo Arana. Luego de la función, el actor fue a un bar con sus compañeros y terminó protagonizando un escándalo que derivó en una denuncia policial por “violencia de género”.

Alejandra Camargo, dueña del local en el que estuvo Laport, aseguró que el ex galán la tomó del brazo y la zamarreó luego de una discusión que se originó en el establecimiento a raíz de que el actor se negó a pagar la cuenta de lo que consumió.

"En el transcurso que el actor se encontraba en el local se acercaba gente y le pedía si se podían sacar fotos con él. Aparentemente el actor accede al pedido de la gente y en el transcurso de una hora, este pide la cuenta y le dice al mozo si le podían hacer un descuento", reza la denuncia.

El abogado de Laport tras la denuncia: "La pareja de la dueña le dio un golpe a Osvaldo"#EnVivo @PameAlaTarde https://t.co/DAH4IkppKD pic.twitter.com/hQc0wJDKCg — América TV 📺 (@AmericaTV) August 7, 2019

Según la dueña del local, su marido accedió a hacerle el descuento a Laport. “Mi marido le responde al mozo que sí, que le hicieran el descuento, pero al pasar unos minutos el mozo se acerca nuevamente manifestando que el actor no iba a pagar la cuenta por las fotos que se había sacado con la gente, y que le fuera a cobrar el que tuviera huevos", expresa la denuncia.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, Camargo explicó que el actor había tomado whisky y que en principio pretendía un descuento por haberse sacado fotos. Sin embargo, aclaró que se puso agresivo y directamente aseguró que no iba a pagar la cuenta. "Me agarró del brazo y dijo que no iba a pagar porque tenía los huevos bien grandes".

Por su parte, el abogado de la dueña del establecimiento manifestó que pedirá una mediación. “Lamentablemente para Laport es con un acto de presencia, sino tendrá sanciones económicas y penales", aseguró el letrado.

Pero si bien el actor no salió a desmentir estas versiones, sí lo hizo su abogado, Héctor Licciardi, quien -luego varias inconsistencias y contradicciones- aclaró que la cuenta “no satisfizo” a su cliente y detalló que fue el actor el que sufrió un hecho de violencia de parte de la pareja de la dueña y no al revés.

En diálogo con Pamela a la tarde, el letrado afirmó que Laport no pagó “porque, según me refiere mi cliente, la dueña del lugar baja de una manera muy violenta, increpando a Osvaldo y parte de sus acompañantes, con tres personas de seguridad”.

Lo cierto es que increpado por Pamela David, quien le consultó sobre los detalles de la situación, el letrado cambió completamente la versión. “Osvaldo llama a la dueña del local para explicarle una cuestión relativa a los números de la cuenta (de unos $2.000)”, explica.

Y agrega: “La mujer baja en un estado violento y acto seguido baja el esposo de esta señora y le propina un golpe”. Segundos más tarde, Licciardi cambió de parecer y manifestó que el actor mandó a llamar a la dueña para “saludarla o despedirse”.

No conforme con las respuestas que llegaban del otro lado del teléfono, la conductora del ciclo de América TV retrucó: "¿Y entonces por qué la manda a llamar? No había ningún tipo de problemas con la cuenta. Si uno pide la cuenta, es para pagar. El motivo por el que la mujer baja a pedido de Osvaldo será saludarla…porque fue un encuentro absolutamente pacífico”, sostuvo.

Al mismo tiempo, acorralado por las imágenes que comprobarían la versión de la dueña del local, Licciardi sentenció: “No sé si la toma del brazo, pero en el medio de esa confrontación física seguramente hubo un revuelo de contacto físico. Pero no sé de qué manera la habrá tomado del brazo. No pudo pagar porque se armó una cuestión de agresión y violencia sobre. En medio de un trompis nadie va a preguntar cuánto se debe”.