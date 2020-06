"Tengo los ovarios al plato": la furia de Delfina Chaves contra quienes la acusan de aplicarse botox

Agotada de recibir miles de mensajes acusándola de haberse aplicado botox en la boca para aumentar sus labios, Delfina Chaves decidió compartir una foto en la que todavía se pueden ver los puntos de la cirugía de urgencia a la que se tuvo que someter cuando tenía sólo 11 años.

"Me rompí el labio a los 11 años y me dieron como ocho puntos. No tengo botox, pero sí los ovarios al plato", disparó la ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza desde sus historias de la red social Instagram.

Atenta al descargo de su hermana, Paula Chaves compartió el posteo y recordó el momento en el que tuvo que asistirla: "¿Y quién llegó más rápido que la ambulancia, fingiendo que estaba todo bien cuando tenías el labio colgando?".

Los comentarios sobre la boca de Chaves se potenciaron después de que El Trece decidiera volver a emitir ATAV para reforzar su grilla, diezmada de ficciones nacionales nuevas debido a la imposibilidad de producir en tiempos de pandemia.