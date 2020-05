"Tengo una relación rara con Dios, me pregunto si...": las revelaciones de Fede Bal, en pleno tratamiento contra el cáncer

Después del diagnóstico de cáncer de intestino el actor, conductor y productor Federico Bal comenzó con una nueva faceta de su vida. Desde principios de mayo empezó con un programa semanal, todos los viernes de 22 a 24, en Radio Late en el que, según cuentan algunos de sus compañeros, se encarga todo el tiempo de que reine el buen humor.

Una de las ideas que tuvo al inicio del ciclo fue llamar a cada una de las mujeres con las que tuvo algún tipo de relación sentimental, siempre con la aprobación de su actual Sofía Aldrey (cuya familia es dueña del Hotel Hermitage). Esos intercambios hicieron que el programa se haga conocido de a poco.

Esa iniciativa, según contó el propio Bal en un reportaje que le dio a la revista Hola, surgió de empezar a pedirle disculpas a sus ex. “Tengo una relación rara con Dios. El cáncer me llevó a plantearme si no estaba pagando algo por haberle hecho mal a alguien alguna vez... Llamé a algunas ex novias, les pedí disculpas, me fui de algunos grupos de WhatsApp, me bajé de todas mis redes sociales”, contó.

El proceso de introspección que llevó adelante, según cuentan, genera que en su nuevo ambiente laboral el buen humor sea una constante. Al punto tal de que el propio Bal es el que se encarga hasta de reírse de sí mismo tal, como pasó el último viernes cuando confesó que le “encantan los gatos”.

La tranquilidad con la que conlleva toda la enfermedad es algo que no deja de sorprender a todo su entorno. Aldrey es una de las personas que, según el mismo contó, más lo cuida en estos momentos de su vida.

“Hoy está jugando un rol de pareja, de enfermera y de cocinera.... Yo no se lo pedí, pero son cosas que suceden en la vida y estamos muy bien. Hay semanas en que ella pasa muchos días acá (tiene el permiso y puede volver a su casa) y también yo necesito mis momentos de soledad. Aprendimos a respetar nuestros espacios. Ella me hace feliz porque básicamente es muy buena gente y tiene un corazón gigante. Es una mujer que no espera salir abrazada conmigo en una nota”, contó Bal.

En la nota, Bal contó, además de cómo fue el proceso de enterarse de su enfermedad, como es la relación con su madre Carmen Barbieri a la que visita cada vez que tiene que ir a la clínica para tratarse. “Mi mamá lo está sufriendo mucho. Ella vive en Capital y cada vez que tengo que ir a la clínica, paso por su casa y ella me saluda detrás de la puerta de vidrio”, afirmó.