"Tenía videos de tríos y fotos hot": le robaron el celu a Alfano y está preocupada por el material

El último sábado de octubre, Graciela Alfano había contado que sufrió el robo de su teléfono: dos personas, de unos 16 años aproximadamente, le arrebataron el celular en plena vía pública sin comprometer su integridad física. “Fue en Salguero y Santa Fe, a las siete de la tarde. Y la verdad que fue tan sutil todo, que no me di cuenta. Cometí el error de sacar el teléfono y se ve que me estaban observando cuando lo puse en el bolsillo", contó.

Según detalló en aquella oportunidad, mientras cruzaba la calle y se distrajo mirando hacia un costado, estas dos personas aprovecharon el momento para robárselo. "Empecé a preocuparme, no por las cuentas (de bancos), por las fotos. Yo estuve haciendo ´sexting´ (N.R: mensajes de contenido sexual) y si bien las fotos eran la cara por un lado y el cuerpo por el otro, las pueden unir. Había fotos, videos y también tríos pre pandemia", detalló.

Pero a una semana de aquel hecho, la panelista volvió a sufrir otro incidente mientras hacia actividad física en el barrio de Belgrano. Según conto, fue agredida por un ciclista que le provocó lesiones en el brazo derecho. "Fue un momento espantoso. Iba corriendo y hoy domingo hay mucha gente en la calle. Tuve que sobrepasar a una gente y voy por la bicisendas", explicó en diálogo con El Run Run del Espectáculo (Crónica HD).

Y siguió: "En un momento dado siento por la espalda que me empujan con el manubrio de una bicicleta y me habla un señor en portugués y me insulta de arriba a abajo. Pero lo que fue muy feo fue el golpe de atrás. Y casi me caigo, por suerte tengo bastante equilibrio. El brazo me lo golpeó, sentí como un palazo. Evidentemente le molestó que estuviera ahí. El señor tenía lugar para pasar. Fue un acto de violencia horrible".

En ese sentido, la ex vedette remarcó que el ciclista la "insultó" y le hizo gestos con sus manos. "Me hizo fuck you. Ahí le empiezo a gritar, él saca el teléfono, me empieza a filmar y me dice: 'Mañana salís en los medios'. Me sentí vulnerable", remarcó. La ex modelo explicó que las personas que estaban a su alrededor "por suerte" llamaron a la policía y concluyó: "Te sentís tan vulnerable. Se dio a la fuga como un cobarde".

La actriz, de 67 años confirmó que hizo la denuncia policial correspondiente y mostró la imagen del hombre, captada por las personas que presenciaron el hecho. "Tenía ropa cara, de marca, zapatillas de marca, una regia bicicleta. Yo no podemos decir que... ¿se entiende? O sea, esta gente es agresiva y maleducada", detalló con cierto prejuicio y visiblemente molesta por lo que le tocó vivir el fin de semana.