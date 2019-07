Después de que se conociera que Juan Darthés no estará presente el próximo jueves en la audiencia por el juicio que le inició a la actriz Anita Co, se conoció recientemente que el artista fue internado de urgencia este martes en una hospital de San Pablo, en Brasil, donde vive desde diciembre.

Según reveló el abogado Fernando Burlando en comunicación con el programa "Pamela a la tarde", su defendido fue hospitalizado hace pocas horas, ya que "tiene dolores en todo su cuerpo".

La información fue brindada esta tarde por el periodista Carlos Monti, quien explicó que allegados del actor le confirmaron que, por problemas de salud, Darthés debió ser internado y que ahora se encuentra en compañía de un amigo, ya que su esposa y sus dos hijos están en la Argentina.

En comunicación con el programa de Pamela David, el abogado Fernando Burlando aseguró que "Juan está pasando por un momento muy critico", y que por la depresión que tiene hace meses, en reiteradas ocasiones debió ser atendido médicamente.

"Juan está en un sanatorio de San Pablo. Sé que estaba con dolor en el cuerpo, lo que motivó que se haga una consulta correspondiente. Esto tiene que ver con su cuadro emocional", aseguró el letrado, quien además agregó que hasta el momento no hay un parte médico, sobre todo porque la internación ocurrió hace pocas horas.

"Está sufriendo dolores en todo su cuerpo, y la preocupación tiene que ver con un órgano vital, con un dolor en el corazón", aseguró el defensor, y agregó que ahora Darthés está en compañía de un amigo, pero que es probable que sus hijos y su esposa viajen a Brasil en las próximas horas.

Burlando además aclaró que la familia del actor lo apoya en todo momento, pero que aún así vive desde hace tiempo situaciones complicadas con su salud, sobretodo porque sufre de depresión.

Según el profesional, como el actor vive una situación "de enorme presión" y de "escrache" permanente en la Argentina, estos síntomas que hoy tiene pueden deberse al estrés que tiene y al acumulado de bronca que lleva en su interior.

En medio de esta internación, el lunes el letrado confirmó que Juan Darthés finalmente no estará en la audiencia del jueves por el juicio que le inició a su colega, Anita Co, quien lo acusó en los medios de abuso sexual. La audiencia del jueves no necesita de la presencia de Darthés, por lo que Burlando presentó un escrito donde explicó el estado de salud de su cliente.

"De mi parte nunca quise desestimar la causa con Anita Co, si afecta la salud de Juan, él lo tendrá que evaluar", cerró el abogado.