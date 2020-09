"Tiene olor a pata" y "la tiene más grande que Cristian Castro": Leo García reveló intimidades de Sebastián Yatra

El reconocido músico Leo García lanzó una durísima acusación contra el cantante colombiano Sebastián Yatra, el ex novio Tini Stoessel. A través de las redes sociales, García se metió de lleno en una polémica que se originó por un tuit de Stoessel que pareció dirigido a Danna Paola, a quien algunos vinculan amorosamente con el propio Yatra.

Todo comenzó con el tuit de Tini Stoessel, donde aseguraba: “Ahora ya entiendo su mala fama… pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”. El mensaje obviamente recibió miles de comentarios, todos vinculando el enigmático mensaje a su ex novio, el reconocido músico de reguetón.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo que nadie imaginaba era la insólita intervención de Leo García, quien aprovechó para contar una intimidad del mismísimo Sebastián Yatra. “Me meto en el drama de Tini y Danna Paola porque hay que aclarar que se pelean por un tipo que tiene olor a pata (lo sé de muy buena fuente)”, disparó García, autor de algunos grandes clásicos de la música pop y rock argentina.

Lo increíble es la cantidad de información que Leo García tiene sobre el olor a pata de Sebastián Yatra. De hecho, esta semana el cantante le dijo a Intrusos que bancaba a Tini Stoessel.

“Yo amo a Tini, voto por Tini, pero esto fue así: la primera vez que vino a la Argentina, cuando estaba promocionando el hit “Traicionera”, con una amiga fuimos a una fiesta a la que nos habían invitado a la gente de la discográfica. Él la conoció, le gustó, se acercó a ella, a los pocos minutos mi amigo me dice que le había dicho de pasar la noche juntos. Ella me preguntó: ¿qué hago? ¿Me voy con él? Y yo le dije que se vaya con él. Fue para allá y después me contó algunos detalles”.

Lo llamativo es el grado de información que tenía Leo García. Según contó, la experiencia de su amiga con Yatra no fue muy buena. El cantante argentino dijo que “fue todo rapidito”. “Lo digo para las fans que quieren saber. Bueno, un besito por acá, otro por allá… fue bajando, bajando… y me cuenta que la tiene más grande que Cristian Castro, pero me dijo que siguió bajando y se encontró con algo feo… Salió disparando. El camino del Buen Ayre era mucho mejor que ahí”, disparó.

Según García, “las estrellas” deben “hacerse las manos y los pies”. “Hay que ser prolijo”, sostuvo el cantante que entre otras canciones popularizó Morrisey y Reírme más. “Mi amiga me dijo que no volvía más con ese chico”, aseguró.