"Tiene un acuerdo en dólares": la dura respuesta de Nicole a "Pampita" por la cuota de Cubero

En medio de los rumores de embarazo de Mica Viciconte se reactivaron los conflictos post-separación de Fabián “Poroto” Cubero con Nicole Neumann, que se metió sin filtro en el asunto y lanzó durísimas críticas: “Si no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida”. Ahora, se sumó un cruce con su eterna rival, Pampita, a quien también aprovechó para cruzar.

Todo ocurrió durante una entrevista en el programa Hay que ver, cunado Denise Dumas le comentó a Nicole Neumann una opinión sobre el asunto que había deslizado días atrás Pampita. “Con Pampita venían en un buen momento de tranquilidad y sororidad. Contrató a Mica en Pampita Online y opinaron de tu frase sobre mantener a tres criaturas. La respuesta de Pampita fue ‘tener un hijo no tiene que ver con lo económico’. ¿Tenés algo para contestar?”.

Y Nicole, desde luego, eligió responder. “Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así”.

De este modo, Nicole Neumann reveló un millonario acuerdo entre Pampita y el actor chileno Benjamín Vicuña, del que se separó años atrás en medio del escándalo de infidelidades que involucró a Eugenia la “China” Suárez en medio del rodaje de una película que ambos protagonizaban.

Cabe recordar que el acuerdo, del que no se conocen grandes detalles y fue revelado por Nicole, es por la mantención de los tres hijos que tienen en común Pampita y el actor chileno Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio. La pareja estuvo diez años hasta que finalmente se concretó la separación.

“Imagino que si estuviera en otra situación analizaría mucho más traer otro hijo al mundo si no podés darle de comer o pagar una educación cuando corresponde. Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad o ni idea”, agregó, visiblemente furiosa, Nicole Neumann.

De hecho, Nicole dijo que no volvería a ir al programa de Pampita, tras aquella entrevista de hace más de tres años que derivó en una nueva pelea.

“Después del momento desafortunado que viví, la verdad que no, la próxima me lo ahorro. Salvo que me sume en algo económico o por el estilo. Yo cuando invito a alguien a mi casa lo trato bien, espero lo mismo del otro lado”. Sino, digo que no la próxima y listo. ¿Para qué pasarla mal? Yo hubiera tenido quinientos temas para hacerla sentir incómoda pero decidí tomar otra postura”.