"Tienen derecho a elegir si enceran un pene peludo": Ricky Gervais, acusado de "transfóbico" por defender a mujeres que se negaron a depilar a una trans

Ricky Dene Gervais, más conocido como Ricky Gervais, es un reconocido comediante que dejó su huella en series como “The Office” o en la sitcom británica “Extras”, entre muchas otras. Pero en medio de su exitosa carrera, el inglés de 58 años fue tildado de "transfóbico" por defender a las mujeres que se negaron a depilar a una mujer trans en Canadá.

¿La razón? Las depiladoras canadienses se sintieron incómodas al tratar con los genitales masculinos de su cliente. Todo ocurrió el domingo último, cuando el humorista decidió dar su opinión al respecto sobre uno de los “debates” que surgieron en este último tiempo en Canadá a raíz de la historia de una mujer trans, la cual denunció que trabajadoras de un spa se negaron a depilarla.

Surely real feminism also covers a woman’s right not to have to wax someone’s knob & bollocks if they don’t want to. https://t.co/RqsrtQs42o — Ricky Gervais (@rickygervais) July 21, 2019

La mujer, identificada como Jessica Yaniv, acusó a los trabajadores del spa de ser “transfóbicos”, y en los próximos días se llevará a cabo una audiencia real a través del Consejo de Derechos Humanos de British Columbia en nombre de la agraviada.

Jessica se autopercibe como mujer y considera que negarle el servicio de depilación es discriminación contra su género. Fue entonces que Gervais a través de su cuenta de Twitter decidió dar su opinión al respecto y no dudó en salir en defensa de las mujeres del spa.

"¿Cómo llegamos al punto en que las mujeres tienen que luchar por el derecho a elegir si enceran un pene peludo y viejo o pelotas o no? No es un derecho humano tener su carne. Y dos verduras pulidas", escribió, de forma ácida y contundente, el comediante.

Estos dichos fueron rápidamente cuestionados por la cuenta oficial de Twitter de SJW (Guerrero por la justicia social), la cual promueve temas como el feminismo, los derechos civiles o el multiculturalismo.

Not transgender people. Transgender person. This is the transgender person we're talking about. Love to hear your thoughts. pic.twitter.com/5Svqi32RR3 — Ricky Gervais (@rickygervais) July 21, 2019

SWJ asegura que los dichos de Gervais “amenazan” a las personas trans y que contribuye a acrecentar la “guerra contra las mujeres”. Al mismo tiempo, la activista LGBTQ Amy Martin disparó: "Ricky Gervais es un transfóbico que (apenas) disimula su intolerancia como feminismo. El feminismo real incluye a todas las mujeres, incluidas las mujeres trans".

It is a woman's right to say 'I don't wax testicles. On a man or a woman'. End of discussion. No sexism. No homophobia. No transphobia. — Ricky Gervais (@rickygervais) July 21, 2019

Frente a esto, Gervais no se quedó callado y se tomó un tiempo para responderle a todos sus críticos: “Seguramente el feminismo real también cubre el derecho de una mujer a no tener que encerar el ´pomo y los testículos ´ de alguien si no quieren. Es un derecho de la mujer decir: ´No encero los testículos de un hombre o una mujer'. Fin de la discusión. No sexismo. No hay homofobia. No hay transfobia", sentenció.