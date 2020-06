¿Tinelli y Suar a la TV Pública? En medio de la interna con el Grupo Clarín, crecen los rumores de una salida de El Trece

Es sabido que la relación entre Marcelo Tinelli y el Grupo Clarín no atraviesa su mejor momento: a días del debut del Bailando 2020 en la pantalla de El Trece, el conductor ya tuvo varios encontronazos con la empresa, luego de las múltiples críticas que le dedicó el diario al viaje que hizo un día antes de la cuarentena obligatoria y todo lo que ocurrió después.

Lo cierto es que la situación es tan, pero tan, compleja que en los últimos días salieron a la luz una serie de rumores que indicarían que tanto el conductor del ciclo más visto de la pantalla de El Trece como el productor y dueño de Pol-Ka, Adrián Suar, están barajando la posibilidad de abandonar el Grupo Clarín para ir nada más ni nada menos que a la TV Pública.

Según le explicaron a BigBang, Tinelli no solo está furioso con los ataques sistemáticos que recibe desde el Grupo, sino que además está molesto porque las autoridades de canal Trece no están dispuestos a otorgarle el presupuesto que el conductor pidió a comienzos de año para Bailando 2020 y, al parecer, Suar, su hombre de confianza, no estaría interviniendo en este asunto.

Cabe destacar que -según le detallaron a este medio- la cadena de televisión pública del país actualmente no se encuentra en funcionamiento. Rosario Lufrano (56), la Presidenta de RTA (Radio y Televisión Argentina) que hoy tiene bajo su órbita la Televisión Pública y todas las radios nacionales mantiene la señal a base de las famosas "latas", poco presupuesto y lo único que sigue en pie es el noticiero.

De hecho, la TV Pública está lejos de estrenar ficciones o producciones propias. Según le explicó una fuente cercana de la señal a BigBang, un eventual arribo de una figura de la talla de Tinelli -"el número uno en lo que hace", remarcaron- generaría un revuelo tanto positivo como negativo en la plataforma, debido a que, junto con Showmatch, también llegarán el resto de las producciones de su productora: LaFlia Contenidos.

Este, entre otros, sería el caso de Corte y Confección, el ciclo de LaFlia que actualmente se encuentra en el Trece conducido por Andrea Politti. Al mismo tiempo, Marcelo Hugo tiene el deseo de desarrollar o, mejor dicho, comenzar a producir su propia ficción, situación que se complicó en los últimos dos meses y medio debido a la llegada del coronavirus y el posterior decreto de la cuarentena.

El "paquete Tinelli" no solo incluye el popular, y muy costoso por cierto, Bailando por un sueño, sino el resto de los productos que LaFlia iba a destinarle a El Trece. Por esta razón, la Televisión Pública debería desembolsar grandes sumas de dinero solamente en concepto de desarrollo, parte técnica y salarios para mantener cómodo al exitoso conductor y vicepresidente de San Lorenzo.

Algo que, por ahora, está en duda debido a la crisis que rodea a la pantalla chica y al mundo del espectáculo en general. Uno de los objetivos del gobierno por estas horas, entre muchísimos otros, es resucitar la televisión, envuelta en una crisis económica basta, con reclamos de actores y sin ficciones nacionales.

Para el gobierno, la población necesita entretenimiento para combatir el drama que genera la pandemia, por lo días atrás el flamante director de la Liga Profesional de Fútbol Argentino mantuvo una reunión en Casa Rosada junto a Adrián Suar, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero y el ministro de Salud de la nación, Ginés González García,

Sin embargo, la llegada del "Cabezón" a la señal pública también puede llegar a ser positiva. Su desembarco podría revivir un canal con bajo raiting. Al mismo tiempo, los PNT, publicidad o marcas que llegarían de la mano de la figura de Tinelli podría darle a la señal esa inyección económica que le hace falta para atreverse a aceptar este reto.

Un eventual desembarco en la TV Pública haría ruido, sobre todo teniendo en cuenta su cercanía con el Gobierno de Alberto Fernández: además de integrar el Consejo contra el Hambre, el conductor y presidente de San Lorenzo se mostró en sintonía con buena parte de las políticas llevadas a cabo desde el 10 de diciembre.

Hay un punto para nada menor: Tinelli recibe dardos constantemente desde el Grupo Clarín. De hecho, cuando se generó toda la polémica por su viaje a Esquel, le apuntó directamente al hijo de Tato Bores y columnista del diario, Alejandro Borensztein, quien suele criticarlo en sus notas. Luego fueron Jorge Lanata y Alfredo Leuco los que apuntaron quirúrgicamente contra el conductor del bailando.

En el caso de Suar la situación es aún más llamativa, si se tiene en cuenta que su productora, que estuvo a cargo de las tiras más exitosas de El Trece, está asociada al Grupo Clarín, que posee un 55 por ciento del paquete accionario. El descalabro comenzó en marzo, cuando PolKa no pagó un porcentaje de los salarios aludiendo a la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. En abril los recortes continuaron, hubo tiras que fueron levantadas y protestas del sindicato de actores y de los trabajadores de TV que exigían una respuesta.

En aquel entonces, BigBang reconstruyó que el Grupo Clarín le había soltado la mano a Suar para el pago de los salarios. Cabe recordar que, por ejemplo, los trabajadores del diario Clarín también cobraron en dos cuotas los sueldos de mayo, por ejemplo, aunque otras unidades de negocios del gigante de medios pagaron en tiempo y forma, como los trabajadores de la señal de cable Todo Noticias.

Del mismo modo que Tinelli, Suar también mira hacia la TV Pública, que en los últimos años ha tenido buenas ficciones, pero que por ahora, en la nueva gestión a cargo de Rosario Lufrano, se impone con “enlatados”. Por ahora, son solo charlas aisladas, sondeos propios para generar "fastidio" en el lado de la vereda de Héctor Magnetto. Pero la posibilidad, aunque no está firme, existe.