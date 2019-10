"Tocamientos en zona genital": denuncian a Felipe Pettinato por abusar de la hermanastra de 14 años de su novia

Felipe Pettinato fue denunciado por abuso sexual por una adolescente de 15 años, hermanastra de su actual pareja, Sofía Colsante, con quien tiene un hijo. El episodio habría ocurrido cuando la joven tenía 14 años. “Se trata de un abuso sexual simple, con tocamientos en la zona genital de la víctima”, aseguró el abogado de la denunciante, Andrés Bonicalzi. La familia de Pettinato respondió que es una “denuncia falsa”.

El episodio en el que quedó envuelto el joven imitador de Michael Jackson habría sucedido en marzo de 2018, aunque la adolescente lo relató tiempo atrás. “La cuestión es que en aquel entonces la víctima no terminó revelando de manera instantánea el abuso por la dificultad que tenía para poder contarlo. Felipe era pareja de su hermanastra, ella y su mamá sabían que cuando revelaran eso se iba a llegar a una situación destructiva de la familia”, agregó el abogado en declaraciones a Teleshow.

Pettinato tiene 26 años y la denuncia por abuso sexual fue presentada hace tres semanas. Bonicalzi detalló que desde hace tiempo la adolescente comenzó a presentar “toda una sintomatología vinculada al abuso sexual, como angustia, depresión, incluso baja el rendimiento escolar abruptamente, lo que deriva en la intervención de psicólogos y psiquiatras para ver qué le ocurría”.

En este sentido, agregó que un día, luego de una serie de test, la joven de 15 años estalló en su casa y reveló todo lo que había ocurrido. Pocos días después se presentó la denuncia en la fiscalía descentralizada de Vicente López, de acuerdo con la explicación del abogado, experto en casos de violación y abuso sexual.

Además, el abogado dijo que la joven asistió a una entrevista psicológica en la Fiscalía y que se habría reflejado la coherencia en el relato. Según Bonicalzi, “el próximo paso son las pericias y probablemente después se termine indagando a Pettinato por este hecho”, y adelantó que pedirán pericias psicológicas y psiquiátricas del hijo del conductor Roberto Pettinato para trazar un perfil “psico-sexual” del imputado.

LA DENUNCIA

La denuncia fue presentada ante la Justicia semanas atrás y formalizada por Paula, la madre de la víctima, que habló del “aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima quien se quedó absolutamente paralizada”.

LA RESPUESTA DE LA FAMILIA PETTINATO

Tamara Pettinato, hermana de Felipe, dijo esta mañana que “es un hecho que no sucedió” y relató que “lo acusan de tocarle la cola a una chica de 15 años sobre la ropa, es un episodio que no ocurrió”. En “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”, el programa de Radio Con Vos en el que trabaja todas las mañanas, la hermana del imitador explicó que la denuncia “tiene otros motivos detrás”, aunque evitó dar detalles por pedido de los abogados de su hermano.

“El titular de que lo acusan por abuso sexual es muy fuerte. Les pido que lean cuál es la denuncia antes de opinar, él va a quedar manchado aunque sabemos que no sucedió, las denuncias falsas existen, yo siempre creo que si las mujeres denuncian es por algo, pero en este caso es otra la historia”, remarcó Tamara Pettinato.

“Lo único que decimos es que es una falsa denuncia, tiene otros motivos detrás, no podemos dar muchos detalles, no me gusta el puterío mediático. El daño que quieren hacer ya lo están haciendo. Por más que después lo declaren inocente va a quedar manchado”, finalizó.

Las diferencias entre acoso, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal

La red de Abogadas Feministas colaboró con las definiciones jurídicas y las diferencias entre cada una de ellas.

Acoso sexual

"Es todo comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento, asedio y que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos".

Abuso sexual simple

"Las conductas escalan en su gravedad y hay un contacto físico manifiestamente abusivo. Se entiende como tocamientos corporales de carácter sexual, no consentidos por la víctima o con consentimiento viciado por las circunstancias: violencia, amenazas, relación de dependencia/autoridad/poder, imposibilidad de consentir, etc".

Abuso sexual con acceso carnal o violación

El Código Penal establece que la "pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías".