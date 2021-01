"Toda la manga de kirchneristas seguro se vacunaron con la Pfizer": la mamá de Yanina Latorre no para

En los últimos días, Yanina Latorre estuvo en el centro de la polémica después de que contara públicamente que había vacunado contra el coronavirus a su madre en Miami. El escándalo comenzó cuando muchos advirtieron que la rubia y su mamá Dora no eran residentes en Estados Unidos, y que a pesar de eso, igualmente le dieron la primera dosis de Pfizer.

Ante las críticas, Latorre le contestó a todos, pero después de que la situación llegara a los medios de Florida, decidió zanjar el tema. Sin embargo, quien ahora rompió el silencio fue la propia madre de Yanina, quien dijo a través de Instagram que estaba feliz por haberse vacunado. "Me vacuné pese a quien le pese", aseguró.

La madre de Yanina Latorre se vacunó en Miami.

Lo que sucedió es que la panelista de Los Ángeles a la Mañana viajó de vacaciones junto a su familia a Miami, y una vez que estaba allí, se enteró de que existía la posibilidad de que vacunaran a su madre porque era mayor de 65 años.

Sin dudarlo, anotó a Dora en un centro de vacunación, y cuando llegó el día, las autoridades locales no le pidieron ningún documento que acreditara que ella vivía en el país. Por eso mismo, contenta y emocionada, Yanina grabó el momento en que le aplicaban a su madre la primer dosis, y luego usó su Instagram para festejar.

Esos videos e imágenes no fueron bien vistas en el estado de Florida, y la rubia empezó a recibir cientos de críticas, lo que incluso llevó a que se refuercen los controles para la vacunación, con la idea de que los extranjeros no puedan acceder a ella.

Aún así, la mediática no tuvo problemas en contestar a todos los malos comentarios, e incluso dio explicaciones de como se gestó la posibilidad de vacunar a su madre. Una vez que habló de todo, finalmente dijo que iba a cortar el tema para poder dedicarse de lleno a sus vacaciones.

Sin embargo, la que rompió el silencio ahora fue Dora, quien en un vivo de Instagram con su nieta Lola Latorre reforzó las palabras de su hija. "Me vacuné pese a quien le pese. ¡Y no es truchado, nada! Todo ciudadano que pase por la Florida y tenga 21 días de tiempo y pueda entrar al sistema, entra al sistema, te dan un turno, te dan la vacuna, pasas 21 días y te dan la segunda. ¿Me explican chicas si hay alguna veterana como yo, o alguno que tiene mamá, papá, abuelo, tío abuelo, bisabuelo, si alguno se pudo vacunar? Porque yo de la gente que conozco nadie se vacunó ni nadie se pudo vacunar”, dijo en referencia a que en la Argentina aún las dosis no son para los adultos mayores.

Además, la mamá de Yanina Latorre se metió en política y le habló directamente al presidente Alberto Fernández. “Estoy segura que el Presidente, la vicepresidenta y toda la manga de kirchneristas están todos vacunados con la Pfizer como yo. Ninguna se puso la rusa. El Papa se puso la Pfizer y Putín no se puso la rusa. ¿Así que me explican chicos? Déjense de joder, hay que vacunarse. Díganle a Fernández que por favor nos de la vacuna”, sostuvo por último.