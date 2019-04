"Todo cuesta un huevo": Paola Krum reveló sus rebusques para sobrevivir a la crisis

La crisis económica no diferencia, golpea a todos, y la actriz Paola Krum no es la excepción. En una entrevista que le dio a CNN Radio, contó que a diferencia de años anteriores tuvo que dejar de calefaccionar toda su casa y evitar pedir comida por delivery todos los días.

"Antes pedía delivery todos los días y salía a comer; ahora la verdad que ya no lo hago más. No se puede", contó. Además, se refirió a los aumentos en las tarifas de gas: "Tengo en mi casa calefaccionado un solo ambiente porque me han llegado fortunas que digo 'así no se puede vivir'".

"Mi trabajo tiene esa costa tan inestable que de pronto estás trabajando a full y funciona y te va re bien, pero después, si querés elegir, tenés que tomarte un tiempo hasta que aparezca el proyecto que te gusta. Y si estás desesperado tenés que agarrar lo que viene".

¿Cómo cambió su forma de trabajar? "Lo que me pasa es que cada vez me pongo un poquito más exigente con lo que me gusta, pero al mismo tiempo no es un momento para hacerlo con esta crisis, económicamente hablando".

"¡Mi amor! ¡Ahora te ponés exigente! -se burló de ella misma-. Todo cuesta un huevo. Vas al supermercado y no te alcanza. Entonces me encontré en una situación en la que me aparecían trabajos, textos y propuestas, y yo la verdad que estaba esperando a que apareciera algo mejor. Viste cuando decís 'ay, no, mejor espero un poquito más' y voy contando la platita que me queda"

Si bien el ejemplo del delivery hizo que en las redes sociales aparecieran un abanico de chistes y gastadas contra la actriz, lo cierto es que diferentes figuras del espectáculo comenzaron a contar detalles de su vida cotidiana y la dificultad para llegar a fin de mes.

Una de las últimas fue Susana Gimenez. "La gente está muy mal. Entiendo que este Gobierno tiene en contra al Congreso, a un sector de la prensa y que eso va minando la cabeza de muchos. Pero también le creo a muchas personas que dicen que no llegan a fin de mes.Contra eso, no hay nada", señaló.