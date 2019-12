"¿Todo esto es por Diana?": la marcada de cancha de Kate a Meghan en el Palacio de Buckingham

Se agranda la grieta en la Familia Real de Inglaterra. En medio de la cruda pelea que mantienen los hijos de Lady Di -William y Harry-, Kate Middleton sumó una nueva "marcada de cancha" con una destinataria clara: su cuñada, Meghan Markle. Todo sucedió en el banquete real que la Reina Elizabeth organizó en el Palacio de Buckingham en honor al cuerpo diplomático inglés. "¿Todo esto es por Diana?". El contundente mensaje que la futura reina le mandó a la duquesa de Sussex y el título "princesa de Gales".

La nueva pelea se desató después de que el Palacio hiciera públicas las fotos del banquete, una de las pocas ocasiones en las que hasta ahora la Familia Real no compartía ningún tipo de imagen. Al encuentro sólo fueron invitados el príncipe Carlos, Camilla y los duques de Cambridge. Es decir: la mesa chica de la Reina y quienes delinean lo que será el futuro de la Corona una vez que culmine el reinado de Elizabeth. Kate deslumbró a los presentes con un diseño de Alexander McQueen de terciopelo azul marido y escote de corazón.

Pero eso no fue todo: la duquesa usó la tiara preferida de la difunta princesa Diana. "Fue un claro mensaje para Meghan. Si bien William y Harry se dividieron las pertenencias privadas de su mamá y su colección de joyas, todas las que pertenecían a la Familia Real quedaron en manos de la Reina. Que Kate haya usado la tiara preferida de Diana en un momento en el que la Reina y Meghan están tan enfrentadas es un fuerte mensaje", advierten desde el Palacio.

En efecto, una de las críticas que le hizo el propio William a su cuñada fue que creía que buscaba la atención de los medios para posicionarse como la "heredera" de Lady Di. "William cree que Meghan quiere llamar la atención y que juega con fuego con los medios, como lo hizo su mamá. Por eso, para él fue muy importante que, después del casamiento de su hermano, la Reina marcara una clara diferencia con su mujer, que es quien va a ser la futura Reina".

De un tiempo a esta parte, Kate no sólo incrementó su participación en actos públicos, sino que además está siendo entrenada por la propia Reina. "No eran muy unidas, pero ahora comparten mucho tiempo juntas y lo disfrutan. Kate recibió muchas condecoraciones porque la Reina está orgullosa por los avances que dio y por el compromiso que asumió al momento de casarse con William".

Según consignan los medios británicos, Meghan recibió el mensaje y no tardó en estallar. "No sólo usó la joya preferida de Diana, sino que además el Palacio hizo todo para que los medios se focalizaran en ella como la figura femenina central de la Familia Real, después de la Reina. En cambio, Meghan se sienta atacada tanto por los medios, como por la propia familia de su marido. Esas fotos fueron un nuevo desaire".

Pero eso no es todo. De acuerdo a las especulaciones en el Reino Unido, la Reina estaría analizando dejar el trono el año que viene. De confirmarse, Carlos pasaría a ser rey, Camilla no modificaría su título de duquesa por respeto a Diana, pero el estatus de William y Kate volvería a cambiar. "La duda es si va a usar o no el título de princesa de Gales, que era el que tenía Diana mientras duró su matrimonio con Carlos. Es un acto muy simbólico".

En caso de que William y Kate sigan escalando posiciones, nadie descarta de que la respuesta de Harry será abandonar la Familia Real. "Es el gran temor de la Reina, porque ya había amenazado con hacerlo años atrás", reconocen. Según los medios, el plan del hijo menor de Lady Di es renunciar a todo e instalarse en Estados Unidos junto a su mujer y su hijo, Archie Harrison.

