"¡Todo por esta negra planera!": el sketch de Verónica Llinás contra Nicole Neumann

Fiel a su estilo ácido y filoso, Verónica Llinás volvió a incendiar Twitter con un desopilante sketch en el que imita la reacción que tuvo Nicole Neumann al enterarse de que una de sus empleadas domésticas había dado positivo de Covid-19. "Ustedes lo piden, ustedes lo tienen", advirtió la actriz al cargar el video que, como era de esperarse, se tornó viral en cuestión de minutos.

Para quienes no siguen la cuenta de la actriz, desde hace tiempo que comparte videos de un personaje que representa a las "mujeres de clase alta" -de nombre Graciela- y sus distintas reacciones en referencia a la agenda política y social de los medios. En este caso, fue el turno de abordar la problemática instalada por María O'Donell, quien sostuvo que la modelo había maltratado a su empleada doméstica y advirtió: "No naturalicemos tanta injusticia".

Llinás recogió el guante y cumplió con el pedido de sus seguidores. "Querida, estoy desolada, me acabo de enterar. ¡Qué barbaridad!", arranca la ficticia comunicación que el personaje mantiene con una de sus amigas, quien le comenta que su empleada dio positivo de Covid-19. "Esto te pasa por ser demasiado buena. Porque dejaste ir a trabajar a la mucama, ¿viste? ¡Claro! Y la gente anda diciendo que fuiste vos en el canal. ¡Pero si en el canal la gente se asea, no hay contagio!".

"Esto es porque dejaste que esta se vaya a la casa esa, al rancho en donde vive; y en esos ranchos el coronavirus juega al fútbol con las vinchucas. Encima estas, con el talón rajado, se les entra por el talón y listo, se contagiaron. ¡Todo se copian, todo se copian!", prosigue el sketch.

"Cheta sin mucama"

La actriz también apuntó a quienes critican al gobierno de Alberto Fernández por los decretos de necesidad y urgencia durante la pandemia. "Yo no sé estos tipos, a los que les gustan tanto los decretos, por qué no sacan un decreto que prevenga el coronavirus. No sabés lo que me pasó a mí. La mía se escapó con mi auto, lo dejó tirado en la calle y se lo llevó la grúa. Ahora, para sacarlo, tengo que pagar los quince años de multas y de patentes que debo".

"¡Todo por esta negra planera! Porque, digámoslo: existen los terraplanistas y existen los negros planeros. Que encima les pagan los planes con mis impuestos. Con los impuestos que yo no pago, pero que voy a tener que pagar. Es una injusticia".

"Ya no sé qué hacer. No me puedo peinar, no me puedo maquillar. No puedo encender la estufa. Decí que hace calor, porque sino me muero. Escuchame, querida. ¿Dónde la mandaste? Porque yo te digo, estoy tan desesperada, que tal vez te pido que me la traigas con coronavirus y todo", remató.

Sus fans compartieron el video y celebraron el humor con el que elevó la discusión. "Con gran humor, se logra olvidar por un ratito el desprecio y el odio de otros. ¡Sos genial, vero!", elogió una de sus seguidoras.