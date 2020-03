Carmen Barbieri habló sobre el cáncer de Fede Bal y adelantó dónde hará el tratamiento

Federico Bal realizará el tratamiento contra el cáncer de intestino en el Sanatorio Fleming, según adelantó su madre, Carmen Barbieri. Ayer el actor y protagonista de la obra Mentiras inteligentes reveló que padecía la enfermedad y que comenzará un tratamiento de quimioterapia y rayos que se extenderá por seis semanas. Antes de que publicara el video, su mamá contó que estaba “muy confiado”.

Se trata de uno de los sanatorios especializados en oncología y tratamientos de pacientes con cáncer. Ayer, antes de que Federico Bal revelara su enfermedad a través de un video en las redes sociales, Barbieri conto que haría el tratamiento en el Fleming y que estaba “muy confiado con el equipo médico que lo acompaña”. “Sabe que hay muy buenos médicos en el lugar y no quiere hacer interconsulta”, remarcó la actriz.

Bal contó este lunes que tenía cáncer en el intestino, que fue descubierto tras una serie de estudios médicos realizados en las últimas semanas. “Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya, y si no se va voy a tener que someterme a una operación. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia, son palabras también con las que me tengo que amigar: quimioterapia, rayos y pastillas”, comentó.

Antes de que su hijo hiciera público el complejo diagnóstico, su mamá relató que tenía “mucha fe en el resultado del tratamiento”. “Va a ser bueno, todo saldrá bien”, comentó Barbieri, quien adelantó que su hijo suspendió el viaje que tenía previsto a Australia junto a un grupo de amigos. Ella, además, contó que suspendió un viaje que tenía previsto a los Estados Unidos. “Tengo plena fe en que va a estar todo bien”, remarcó Carmen.

“NO TENGO MIEDO”

“Yo creía que me las sabía todas, que el mundo me lo tenía ganado y acá la vida me está demostrando que no”, disparó Fede Bal en el emotivo video que compartió en las redes sociales. “Estoy con mucha fuerza, mucha esperanza, no tengo miedo, no le tengo miedo a la enfermedad ni a la muerte”, contó. “Estoy con un cachetazo más fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no sé por qué pero me toca”.

“Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso es realmente lo que creo”, agregó Bal. En este sentido, recalcó que se alejará de las redes sociales y adelantó que había cerrado todas sus cuentas. Además, le pidió “tiempo” a los medios para que pueda asimilar lo que le ocurría. “Sólo queda que me acompañen como lo hicieron siempre en mi vida, confío en la medicina, la vida es muy linda, voy a estar bien”.