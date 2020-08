"Todo tiene un límite, señores": Canosa denuncia censura, bancó el dióxido de cloro y citó a San Martín

Una vez más, Viviana Canosa volvió a usar su programa para reivindicar el consumo del dióxido de cloro y denunció una campaña de hostigamiento, al tiempo que aseguró sentir que su libertad de expresión está siendo vulnerada. La periodista también criticó con fuerza al presidente Alberto Fernández y a Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

"La verdad, es que la libertad de expresión me preocupa mucho. Miriam Lewin me preocupa mucho. En estos días, tengo que hablar de algunas cosas que me pasaron el fin de semana, de la carta que recibí de ella", amenazó la conductora, luego de la entrevista que le realizó al diputado Waldo Wolff en su ciclo Nada Personal.

Cabe recordar que Lewin sostuvo que "promover el consumo de dióxido de cloro en la televisión es infodemia". A las críticas públicas de sus colegas, se le sumó también una posible sanción por parte del ENACOM y una denuncia del diputado del Frente de Todos Mariano Mansilla: "No la acusamos de homicidio a Viviana Canosa, sino de que con total irresponsabolidad anunció falsamente que tiene una sustancia que curaría el Covid-19".

"A veces pienso que es muy difícil seguir trabajando si te ponen tantas restricciones. Yo no lo voy a permitir con mi persona, pero calculo que hay mucha gente que necesita su sueldo y lo tiene que hacer. Es muy importante el rol de los medios hoy y sentirse libre, pero no es fácil", sumó la conductora. Canosa insistió en sus críticas al presidente, a quien un mes atrás acusó de haberle enviado mensajes por sus entrevistas. "Al presidente no se le puede preguntar y si le preguntás se enoja", disparó.

Antena al posible avance judicial, Canosa respondió por Twitter. "Durante estos días vengo escuchando y leyendo en diferentes medios, muchas expresiones que me lastimaron, que ofendieron mi honor, sustentadas en falsedades sobre mi persona y en interpretaciones mal intencionadas, por las que además intentan socavar y vulnerar mi libertad de expresión". "Le he encomendado a mi abogado, el doctor Martin Leguizamon, que inicie las acciones legales correspondientes contra los que me injuriaron y agraviaron", anticipó desde las redes sociales.

La periodista también habló de las instrucciones que le dio el fin de semana a sus abogados, para avanzar contra las personas que, según ella, la "ensuciaron". Sobre el cierre de su programa, advirtió: "Todo tiene un límite, señores. Todo tiene un límite. Y como dice San Martín: 'Seamos libres, lo demás no importa nada'".

El dióxido de cloro fue rechazado tanto por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Los organismos consideraron que lejos de ayudar al tratamiento contra el coronavirus, el compuesto químico “no cuenta con estudios que demuestran su eficacia” y por el contrario “puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.