¡Todo vuelve! Mirtha reveló cuando volverá a la TV: "Suar me pidió que regrese en octubre"

A más de cinco meses de haber abandonado su programa a causa de la pandemia y luego de los rumores de que podría no regresar más a la televisión, Mirtha Legrand se refirió a su futuro y reveló cuándo será el mes de su vuelta con los históricos almuerzos.

Después de muchos "amagues" no cumplidos y de haberle dejado la conducción de su tradicional programa a su nieta, Juana Viale, la diva contó que el propio Adrián Suar ya se comunicó con ella para pedirle que regrese a la pantalla chica en las próximas semanas.

En concreto, Mirtha podría retomar su labor como conductora en octubre. “Suar me llamó hace dos semanas y me dijo: 'Mirá, Mirtha, ¿qué te parece volver en octubre? 'Yo le dije que sí, que estoy de acuerdo. Pero que con esta pandemia no se sabe y yo estoy en zona de riesgo" contó.

Si bien aclaró que su objetivo es cuidarse y mantener de forma integra su salud, remarcó que no es fácil soportar el encierro durante tantos días. "Me tengo que cuidar, pero estoy recluida hace 177 días. Es duro, chicos, merezco un aplauso”, pidió, como toda una diva.

En ese sentido, La Chiqui remarcó que es una mujer acostumbrada a salir, algo que -antes de la pandemia y la posterior cuarentena- la ayudaba a mantenerse activa. “Me gusta salir, soy salidora. Pero hay que respetarlo y yo lo respeto. He cambiado mi vida totalmente”, contó.

Finalmente, le dedicó unas palabras de apoyo a su nieta, quien tomó de buena manera la conducción de su programa durante los últimos cinco meses. "Te quiero felicitar, Juanita, por la evolución que has tenido. ¡Lo que has progresado!”, concluyó la diva de los almuerzos.

Cabe destacar que en julio, fue su hija, Marcela Tinayre, quien había reconoció que el aislamiento estaba atentando contra el ánimo de la reina de los almuerzos televisivos: "Siente que se le va la vida", había dicho la conductora de Las Rubias por Net TV.

Mirtha se encuentra recluida en su casa no sólo por la cuarentena, sino además debido a que por su edad forma parte del grupo de riesgo. Es que el coronavirus tiene una tasa de letalidad mayor en las personas mayores de 70 años y Mirtha ya pasó hace tiempo ese número. Inquieta como cuentan sus nietos, su principal deseo es ver a su familia cuando el gobierno la autorice y finalice la cuarentena.