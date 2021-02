¿Todos locos? Cuánto cuesta comer en los restaurantes de cada jurado de MasterChef

Las redes sociales estallaron luego de que se dieran a conocer los precios de los platos que sirven en el restaurante Tegui (Palermo) de Germán Martitegui, el jurado más exigente de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe. “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo”, escribió el internauta @Nachormigon, y acompañó la queja con imágenes de las preparaciones que suele servir el cocinero.

Las principales críticas se las llevó el menú de cuatro pasos que Tegui ofrece en su página web para el día de San Valentín: cuesta $8000 e incluye comida para dos personas y una botella de Rutini Extra Brut. Pero el lugar no solo fue cuestionado por sus elevados costos que pueden llegar a rondar los 50 dólares con agua o los 60 dólares con una degustación de vinos especialmente seleccionados para maridar los platos de manera extraordinaria.

Otra de las criticas que recibió es lo poco abundantes de los platos en relación a sus muy, pero muy, elevados precios. Claro esta, Tegui no es un restaurante para cualquiera por la diversidad de sabores y combinaciones "no tradicionales" que están plasmadas en cada plato del menú. "53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. No es caro”, justificó otro internauta en defensa del chef.

A comparación de Tegui, Cucina Paradiso, el restaurante de Donato De Santis, .es accesible para cualquiera. Ubicado en Belgrano a pocos metros de Av. Figueroa Alcorta y Pampa (a la vuelta de Narda Comedor), y en Palermo, ambas sucursales cuentan con un variado menú y un estrecho espacio. Esto provoca que sea difícil de conseguir mesas y que en el caso de llenarse, el bullicio se hace ensordecedor.

El resto de Donato -obviamente- se especializa en pastas caseras. La cocina está totalmente a la vista y generalmente se puede cruzar con el mismo chef amasando o supervisando a su equipo de cocineros. Los precios suelen varias entre 800 y 1000 pesos, aunque también se pueden conseguir platos por $1600 si se pide el Antipasto Milano, un plato que el propio restaurante aconseja compartir con otro comensal.

Algunos platos característicos como parmigiana di melanzane (berenjenas horneadas) o polpo alla salentina (pulpo cocinado al vacío) son la especialidad de la casa, mientras que acompañar el plato principal le costará al cliente unos 400 pesos aproximadamente extras. Por último se encuentra Damián Betular y su Palacio Duhau: vale aclarar que el jurado no es el dueño del lugar, sino su chef principal del restó del hotel y de Duhau Pâtisserie.

Damián Betular se especializa en pastelería y muchos recomiendan sus macarons de Buenos Aires, los cuales prepara en el Palacio Duhau. Allí el precio promedio de la carta de de 2500 pesos, mientras que los valores de de Duhau Pâtisserie van de $ 200 a $ 500. El lugar suele contar con promociones o menús cerrados como meriendas para dos personas, por lo que se recomienda ir a tomar el té una tarde a los jardines del palacio Duhau.