"Tomaba leche en mamadera": explosivas revelaciones de la ex de Cristian Castro

Después de que la periodista mexicana Yolanda Andrade denunciara que Cristian Castro golpeó a su madre, la reconocida actriz Verónica Castro, el cantante volvió a encontrarse en el centro de la polémica. No es la primera vez que se lo acusa de ejercer violencia doméstica. Años atrás, su ex mujer, Gabriela Bo, lo denunció por golpes y maltratos psicológicos. Ahora, 16 años después de haber firmado los papeles de divorcio, la modelo paraguaya volvió a hablar del tema en una carta que hizo pública.

"Le creo a Yolanda Andrade cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, porque lo viví en carne propia. A mí me golpeó. Una tiene que vivir la experiencia en carne propia. En México me mataron en su momento por contar que Cristian Castro me pegó. En Argentina todos fueron un amor conmigo, porque tienen una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte", escribió Gabriela, en una carta que hicieron pública desde el ciclo El run run del espectáculo.

La modelo y el cantante se conocieron hace veinte años. Pese a la desaprobación de Verónica, se casaron el 8 de marzo del 2003, pero el matrimonio duró sólo un año y terminó en muy malos términos. "Yo me divorcié y a los tres días él estaba casándose con otra", reveló la modelo, en relación al enlace entre el mexicano y la argentina, Valeria Liberman, con quien estuvo casado cinco años y tuvo dos hijos.

"Cristian tenía actitudes extrañas. Le gustaba tomar la leche en mamadera, le tenía miedo a la oscuridad, no dormía de noche por la inseguridad. Tendía dos armas. Teníamos que dormir de día, no era normal. No creía en ayuda médica y menos psicológica", denunció Bo.

Según la modelo, el cantante vivía cambiando su número de celular y la engañó "con cuanta mujer podía". Cuando la relación se rompió, la joven regresó a Paraguay, no sin antes cumplir con la orden de Castro: "Me obligó a firmar un contrato de confidencialidad, donde no podía mencionarlo; ni él a mí".

Años atrás, Bo aseguró que fue su suegra quien, pese a que se había negado al matrimonio, la ayudó a salir de la relación tóxica con el cantante. "Me decía que me fuera: '¡Huye, sálvate!'. Siempre fue linda, me decía: 'Eres buena persona, vas a hacer tu vida, él no va a cambiar'. Me hablaba como mujer, yo creo que ella siempre me respetó, porque yo me porté súper bien. Sabía que yo estaba enamorada".

La defensa de Cristian Castro: "Jaloncillos y gritadas siempre va a haber"

El cantante cruzó a la periodista Andrade por sus dichos vinculados a la presunta violencia de género que habría ejercido contra su mamá. Si bien reconoció haberse peleado con la actriz, aclaró que fue un "incidente menor".

"He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace quince años. Ya salió la noticia, siempre el revival de las cosas de que me jaloneé a mi ex esposa (por Bo) o me jaloneé con mi mamá. Jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías. A veces, groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes, puedes decirlas y luego pides perdón", intentó aclarar el mexicano.

La versión de Andrade es otra. "La ahorcó y la pateó en la escalera. Verónica estaba muy mal. Le rompió la espalda y el cuello. Los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación", sumó, en alusión al romance oculto que asegura haber vivido con la actriz.