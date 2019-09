"Toto", el hijo de Araceli y Suar, habló sobre la millonaria disputa: qué dijo de su madre

Después de 13 años de idas y vueltas judiciales, Araceli González se cansó y rompió el silencio. La actriz no sólo confirmó que la división de bienes con Adrián Suar sigue inconclusa, sino que además anticipó el comienzo de un litigio económico que llegará a la Justicia. ¿El reclamo? El famoso cinco por ciento de la productora PolKa. En medio del fuego cruzado, Tomás "Toto" Kirzner rompió el silencio y habló del reclamo. Qué dijo sobre sus padres y la contundente defensa a su madre.

"Son cosas de matrimonio... lo único que me relaciona a todo esto es que soy hijo de los dos. Cumplo mi rol. Si tienen problemas, ellos ya los arreglarán", esquivó el actor de 21 años en diálogo con el ciclo radial Modo Sábado, emitido por Nacional AM 870.

Pese a que intentó alejarse de la disputa, "Toto" se refirió a la exposición pública del litigio que realizó su madre y, como lo hace siempre, la bancó: "Es una persona que puede hacer lo que quiera. Los dos tienen criterios distintos y yo soy muy consciente de eso".

Siempre intentaron no ponerme en el medio. Es difícil, pero son dos adultos"

No es la primera vez que Araceli y Suar se enfrentan públicamente tras su divorcio. Sin embargo, "Toto" destacó que nunca se sintió rehén de la situación. "Siempre intentaron no ponerme en el medio. Es difícil, pero son dos adultos y saben que yo no tengo nada que ver. Nunca me sentí tironeado".

Por último, el actor de Argentina, tierra de amor y venganza habló de su "portación de apellido". "Nunca me cargaron ninguna mochila por el 'el hijo de'. Por suerte, yo me siento confiado y relajado. No me dejo llevar por las cosas que se dicen todo el tiempo. Eso me lo paso por zonas que no da decir en la radio", cerró.