"Tu futuro es negro": la advertencia que una tarotista le hizo a Alicia Muniz sobre Carlos Monzón

Alicia Muniz, a diferencia de lo que se escribió, no era tarotista; pero sí visitaba con frecuencia a una bruja. Myriam Caprile, una de sus mejores amigas de la infancia, la acompañó una tarde. Comenzaba el año 1984. Maxi tenía dos años ya y había quedado al cuidado de Myriam. La esperaron en otra habitación. “La verdad es que yo no creía, pero ella le tenía mucho respeto al tema y una gran fascinación por quienes tiraban las cartas. Fuimos y le salió algo malo en la tirada. La tarotista le dijo algo así como que iba a tener una muerte violenta”, recuerda Myriam.

Antes de irnos, la tarotista me dijo: 'Cuidala mucho porque su futuro es negro'"

Alicia no se sorprendió: llevaba casi seis años junto a Monzón y ya lo había intentado denunciar por las golpizas que recibía. “No se lo tomó demasiado en serio. La mujer se lo relativizó un poco, le dijo que lo podía cambiar; no la quiso asustar. Pero no me voy a olvidar nunca lo que me dijo la tarotista antes de irnos". “Cuidala mucho porque su futuro es negro”, fue la advertencia de la mujer. Nadie lo imaginaba, pero Alicia brindaría sólo cuatro veces más la llegada de un año nuevo.

La noche en la que Alicia Muniz se convirtió en un desafío para Carlos Monzón

La noche en la que Alicia conoció a Monzón no le pareció gran cosa. Cenaba con amigas en el restó Los años locos de La Costanera cuando el mozo le acercó un papelito. Era de parte del boxeador. "No me acuerdo qué le había escrito, pero Alicia no le dio importancia", recuerda su amiga, quien estuvo presente esa madrugada. "No se lo tomó en serio, ni nada por el estilo. No se encandiló por él". Sin embargo, en algún momento de la noche, la uruguaya le dio su número de teléfono. Monzón la vio como un desafío. Él tenía 36 años. Se había separado hacía sólo tres meses de Susana Giménez, a quien había conocido en 1974 mientras filmaban juntos La Mary.

Monzón le mandó con el mozo un papelito, pero ella no le dio importancia. No se endandiló por él"

Ella tenía sólo 23. Casi la misma edad que tenía Monzón aquel 3 de septiembre de 1966 cuando ganó su primera pelea en el Luna Park contra Jorge Fernández. Era el comienzo de una carrera vertiginosa que lo llevó a defender en 14 oportunidades el título mundial y retirarse invicto del ring. Para Alicia, en cambio, haberse cruzado de casualidad con Monzónfue el principio del fin: una relación violenta que duró nueve años y que culminó con un asesinato.

Días después del encuentro, el boxeador visitó por primera vez en la peluquería de Alicia. Ahí se dio el flechazo. "La primera que apareció ella quedó totalmente enamorada", recuerda Myriam. Pero la conquista no fue fácil. Monzón tuvo que pelearla durante meses y, al final, lo consiguió: la pareja se instaló en el lujoso piso 17 ubicado en una torre del Barrio de Belgrano que había comprado el boxeador. Espejos por todos lados y mucho animal print en la decoración, incluso un acolchado de piel que se mandó a hacer especialmente, eran el legado visible del paso de Susana por el lugar.

Cuando Alicia conoció a Monzón, todos los Muniz vivían en el país. Ya había saboreado el éxito del teatro de revista y tenía un local con el que podía cuidar económicamente de toda su familia: no quería más. Mantenía su timidez, pero había ganado confianza: ya no sera la adolescente que había dejado Uruguay. “Para nosotros, sus amigos de Uruguay, era muy fuerte ver su cara en una marquesina en el Maipo. Algo había pasado en ese año y medio que estuvo sola en Buenos Aires que nos hizo ver a una Alicia diferente”.

Habían pasado sólo cinco años de su desembarco en Buenos Aires. La chica que vino a los 18 a “probar suerte” como modelo, había logrado llegar al teatro Maipo y trabajar con Olmedo y Porcel. La gurisa que se sentía fea e incómoda con su cuerpo, la misma que a los 16 descubrió su belleza casi de casualidad al ganar el certamen Miss Piriápolis; no sólo había conquistado la Avenida Corrientes, sino que además había cumplido su objetivo máximo: pudo traerse a toda su familia a la Argentina.

“Venía de una familia muy humilde. Su mamá era enfermera y su papá trabajaba de albañil. Ella se convirtió en un pilar muy fuerte. Trabajó desde los 14 años y cuando pudo se los trajo a todos. Siempre se encargó económicamente de ellos. Antes de conocerlo a Monzón ya había logrado poner una peluquería y con eso vivían todos. Nunca le interesó su plata. Era muy familiera”.

Le había salido una oportunidad para modelar en Buenos Aires, pero ese no fue el único motivo por el cual dejó Montevideo. Meses antes, Alicia fue detenida por el Gobierno de facto uruguayo por su activismo social y político mientras trabajaba en el colegio San Vicente de Paul, perteneciente a la Iglesia de San Agustín y la Medalla Milagrosa. “A esa edad, uno siente que puede cambiar el mundo y hacerlo un lugar más justo. Lo que hacíamos, más que nada, era el apoyo escolar a los niños en el colegio y después en un barrio necesitado. Era una zona pobre. Teníamos, además, un cotolengo con viejitos abandonados”. Cursaba su último año de secundario. Faltaban algunos meses para cumplir 18 años, edad en la que podía quedar -de acuerdo a la metodología de la dictadura uruguaya- detenida. "Le dijeron que la iban a agarrar. Ahí fue cuando sus padres le dijeron que se fuera para Argentina". Y así fue como armó sus valijas y cumplió la mayoría de edad en Buenos Aires.

Ya en la Argentina, Alicia cambió la ayuda social por el teatro. Se convirtió sin estudiar en una de las mejores bailarinas de danza árabe de la región. Seguía estudiando francés y no había abandonado su sueño de anotarse algún día en la universidad. “Se compraba libros de psicología y estudiaba por su cuenta. Le gustaba mucho leer y escribir”. Nada de eso cambió cuando comenzó su relación con el boxeador. Pero la paz reinaría sólo nueve meses. Ese fue el tiempo que Alicia tardó en conocer a la bestia de Monzón.