"Tuve tres sobredosis; no tomo hace 27 años": El Mono de Kapanga reveló cómo superó su adicción a la cocaína

Después de una gala muy complicada, en la que los participantes debieron preparar un curry del sudeste asiático, el jurado de Masterchef Celebrity, integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, resolvió eliminar del certamen a Martín Fabio, más conocido como el Mono de Kapanga.

A pesar de que el músico sabe poco de cocina, durante estas semanas en las que disfrutó de esta nueva faceta, aprovechó también para brindar algunas entrevistas en las que, a corazón abierto, se animó a contar cómo superó su adicción a la cocaína hace ya 27 años.

El Mono de Kapanga fue eliminado de Masterchef.

La eliminación del "Mono" del reality que conduce Santiago del Moro por Telefe se dio después de que los jurados le dijeran al músico que en su receta se había pasado con la pimienta en el arroz y con el anís en el resto del plato.

“Es como un caramelo media hora”, lo liquidó Betular durante la devolución, a lo que el cantante explicó que había hecho "ta te ti" para elegir los condimentos de su preparación.

Tras haber sido sacado del certamen, el artista comentó que se animó a salir de su zona de confort y que solo por eso ya estaba contento. “Me llevo un montón de información de sabores y texturas, estar acá adelante de Messi, Maradona y el Máquina Giampetri es un placer”, sumó.

El artista se equivocó en la preparación de su plato.

Más allá de que el "Mono" manifestó en varias ocasiones que la cocina no es su fuerte, durante estas semanas en la que participó de Masterchef aprovechó además para animarse a hablar de su vida privada y de su adicción a la cocaína.

En una entrevista con Ciudad, el líder de Kapanga contó que dejó de consumir el 5 de abril de 1993, y que a pesar de que se tentó tres o cuatro veces, nunca más volvió a hacerlo.

"Cada vez que me levanto agradezco haber decidido dejar la cocaína, porque tenía dos caminos si seguía así: la cárcel o la muerte. Yo elegí vivir. Soy un sobreviviente. El 5 de noviembre Kapanga cumple 25 años y todo esto que viví no me hubiera pasado si yo hubiese continuado con la vida que llevé hasta mis 23 años. Puedo decir que conozco todo sobre la noche con conocimiento de causa, para mí es un tema superado", explicó.

Según dijo, después de haber estado internado en una oportunidad, llegó a su casa y vio la cara de sus padres y su hermano y se dio cuenta de que algo tenía que cambiar.

El Mono habló de su adicción a la cocaína.

"Yo en mi carrera como drogadicto tuve tres sobredosis. Y en la última fue cuando había ido a jugar al fútbol después de tres días de caravana. Yo jugaba de puntero derecho, de siete, me tiraron un pase en profundidad corrí un pique y cuando me desperté estaba en el hospital de Quilmes en una camilla, con suero y cosas pegadas en el pecho. Ahí me tuvieron un rato hasta que me recuperé un poco", reveló.

Tras salir, fue a su casa y se encontró con sus papás, su hermano y un amigo de la familia, quienes le ofrecieron ayuda para salir adelante. "Entré como un perro mojado después de pelearse, los miré a los ojos y vi cómo se les reflejaba la tristeza en los ojos y lo primero que me salió decirles fue pedirles perdón. Mi papá era bastante recto en todo y pensé que me iba a matar, pero lo primero que me dijo es que si yo tenía un problema, los tenía a ellos que me querían ayudar", comentó y agregó que después de eso hizo el click.

Aunque no quiso dar detalles de cómo superó su adicción, sí contó que cuando conoció a su ex mujer y madre de su hijo, "ya estaba limpio" y que así continuó hasta ahora.

"Superé las tentaciones hace un montón de tiempo. Debo haber tenido tres o cuatro, pero me prometí y juré que no iba a recaer, y es la única promesa que pude mantener a lo largo de mi vida. Estoy muy feliz de eso", cerró.