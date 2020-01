¿Tuvo la culpa? Mónica Farró se desmayó en plena obra cuando "enfrentaba" a Sol Pérez

La pelea entre Mónica Farro y Sol Pérez sumó un nuevo capítulo ayer en el medio de la obra “Veinte millones”, en la que ambas tienen destacados roles. Es que la vedette uruguaya se desmayó en escena, lo que desató la preocupación de todo el elenco.

Pero para agregarle más condimento a la situación el momento del desmayo fue en la única escena en la que interactúan exclusivamente entre ellas las dos vedettes. A medida en que progresaba la escena, Farro comenzó a tambalearse y finalmente se desplomó en el piso, sobre el escenario.

Inmediatamente el telón se cerró y los médicos atendieron a la vedette. A los pocos minutos la protagonista de la obra, Carmen Barbieri, salió a hablar con el público, les explicó la situación, les pidió disculpas y se reanudó la obra. No obstante el episodio, Farro pudo hacer la segunda función pactada para la noche.

La pelea entre Farro y Pérez comenzó la semana pasada cuando la vedette uruguaya le habría increpado a la ex chica del clima por sus intenciones de hacer que ella no esté en el elenco. La disputa fue escalando con el correr de los días al punto tal que ambas empezaron a tirarse filosos dardos en los medios.

Este gif de Mónica Farro enfierrada y empujando a Sol Pérez es lo mejor que hice en lo que va del año. pic.twitter.com/2KspHN4bHt — Marioska (@NignoLoli) January 22, 2020

Según dijo la vedette, el jueves de la semana pasada, luego de varios días de notar una actitud extraña de Pérez, decidió ir hasta el camarín de ella para preguntarle si estaba enojada o si tenía algún problema. “Había muchos testigos. Ella estaba insultando a la gente que yo más quiero, y yo, que estaba en un sillón, me paré y le dije: ‘no te metas con mi gente'”, contó la rubia. “Ella me decía ‘vení, pegame’. Yo le dije a Carmen que no le iba a pegar. Hasta que después la sacaron a ella de camarín”, aclaró, y entre lágrimas se lamentó por lo que había pasado.

Según Farro, la situación se salió de control porque la ex chica del clima le dijo que su hijo se había ido a vivir a otro lado porque tenía vergüenza de ella, lo que hizo que le gritara para frenar la situación. Después del episodio, Pérez decidió salir en los medios para decir que estaba muy triste porque su compañera le había querido pegar luego de insultarla.

"Ella llegó a decirme que yo me acostaba con el productor", expresó Pérez. "Me dijo un montón de cosas más, se levantó para pegarme. Yo puse la mano y le dije 'pegame'. Pensé que si me pegaba, la iban a tener que echar".

Fue entonces cuando un productor intentó separarlas y sacó a Sol de la escena. "Y cuando me voy ella dice 'agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las pij... que yo chupo''" cerró en referencia a Farro.

Después de los dichos de Pérez, la uruguaya acudió a su cuenta de Instagram para burlarse de su relato. "Pregunta: ¿quién chuparía pij... para pagar sueldos de otros?¿No sería más lógico que lo haga para mí?", escribió con ironía. "Qué boluda que soy, en vez de estar en París estoy acá pagando sueldos".