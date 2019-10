Un periodista gráfico, Redrado y un empresario: ¿Son las fuentes de Luciana Salazar?

Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que el Mago sin dientes la desafiara a un debate político asegurando que los tuits que escribe diariamente la modelo en contra del oficialismo "están guionados” por una figura política. “Son palabras que alguien se las está diciendo y ese alguien estoy convencido que es un político”, dijo el mediático.

Sin embargo, este jueves en el programa Los Ángeles a la mañana dieron detalles de las supuestas personas que le darían letra a la mamá de Matilda. "Yo sé que son tres fuentes: una es Redrado, otra es un periodista muy muy groso y famoso, que nadie se imagina, y la tercera la tengo que terminar de averiguar”, detalló Yanina Latorre.

Si bien la panelista se negó a dar los nombres, aseguró que se trata de un periodista gráfico, no de televisión. “Es un editor groso, muy twittero. Debe estar operando y la están operando", afirmó. Desde hace algunos meses, Luli comenzó a deslizar información sensible del entorno del macrismo, anticipando hechos que días después no tardaron en transformarse en noticia.

El grave conflicto chileno se explica en la implementacion de un modelo economico y social que es efectivo en la estabilidad macroeconomica, pero inefectivo en la redistribucion de la riqueza y la inclusion social. Ojo a los admiradores de este modelo excluyente en Argentina. — luciana salazar (@lulipop07) October 23, 2019

Por ejemplo, durante las PASO anticipó con exactitud el resultado electoral horas antes de que tanto el gobierno como la oposición se animaran a admitirlo. Según escribió el periodista Mauro Federico, quien le brinda esta información a la rubia no es Redrado ni el gobernad chubutense Mariano Arcioni, sino que se trata del empresario Martín “Pica” Benedettini.

Lo digo Públicamente @lulipop07 cuando gustes y en el lugar que elijas me ofrezco hacer un Debate público Politico los dos con el moderador que vos gustes — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) October 23, 2019

El hombre de 65 años estaría atrás del manejo del tuit de Luli y quien escribe diariamente con 140 caracteres esas bombas que explotan en la cara del oficialismo. Según describió, el empresario ostenta vínculos políticos desde hace más de 30 años y muchos le atribuyen el rol de operador y lobista de diversos negocios que requieren de su habilidad para “nadar” en las aguas de la política y el Estado.