¡Un vivo bárbaro! La mentira de Marcelo Tinelli para zafar de ir al casamiento de Pampita

Marcelo Tinelli se pasó el último mes haciendo chistes y hasta reclamos irónicos hacia Carolina "Pampita" Ardohain por su boda con el empresario Roberto García Moritán. Primero se quejó en vivo de haber sido invitado después de las doce de la noche. Luego, cuando la pareja accedió a extenderle una invitación también para la ceremonia íntima, esquivó el tema y dijo que no le gustaban los compromisos. Finalmente, la modelo dio el "sí" y el gran ausente fue el conductor. La mentira que dijo para "zafar" del casorio de la modelo y en dónde estuvo.

En efecto, el conductor viajó el fin de semana a Lima junto a Federico Hoppe para presenciar la final de la Copa Libertadores de América que se disputaron el sábado por la noche River y Flamengo en el estadio Monumental de la U. Lejos de esconderse, el conductor compartió más de una postal desde su cuenta de Instagram y destacó la comida local, entre otras cosas. Además, participó el viernes por la noche de la cena de gala previa al partido junto a Oscar Ruggeri, Nery Pumpido y Gustavo López.

"No tenía pensado ir, a mí me cuesta realmente ir a este tipo de eventos. Soy sincero. Qué se yo. Se enojan mis amigos cuando no voy a un cumple de 50, por ejemplo. No quiero decir que voy y después no voy", fue la excusa que puso en vivo cuando, tras los reclamos públicos, la modelo y el empresario le extendieron la invitación a toda la ceremonia y no sólo a la fiesta que tuvo lugar después de las doce.