¡Una buena noticia! Mejora la salud de Carmen Barbieri: "Ya está respirando sola"

A tres semanas de haber quedado internada por un cuadro de neumonía bilateral causado por el coronavirus, la salud de Carmen Barbieri comenzó a mejorar hasta el punto de que ya está respirando por sus propios medios. El personal médico que la atendía en la sala de terapia intensiva de la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, había decidido que lo mejor era inducirla al coma para que pueda recibir asistencia respiratoria mecánica.

Pero ya sin fiebre y con mejores niveles de oxigenación, los médicos decidieron sacarle el tubo de la tráquea para que pudiera respirar sola y sin ayuda mecánica. “Le sacaron el tubo de la tráquea y ya está respirando por sus propios medios. Además, está despierta, sin fiebre, aunque sigue con una cánula con oxígeno en su nariz, y algo sedada”, contó Marina Calabró en Lanata sin filtro.

Al leer el parte médico que Fede distribuyó por WhatsApp entre sus familiares e íntimos, la panelista aclaró que Carmen seguirá varios días más internada para ver cómo evoluciona de la bacteria intrahospitalaria que la había afectado. “Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, había contado Fede Bal.

En las últimas horas, el equipo médico que está atendiendo a la capocómica en la Clínica Zabala le envió un mensaje a Fede, contándole que el cuadro de salud de su mamá había comenzado a mejorar favorablemente. "Mejoró un poquitito más la oxigenación y está sin fiebre. Se va despertando razonablemente bien. Abre los ojos, parece entender bien las órdenes...", fue la información que los médicos le proporcionaron al actor.

En diálogo con Implacables, el actor contó que la artista “sigue estable y mejora lentamente“. "Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella", pidió.