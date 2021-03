"Una vez quiso tener sexo con ella y no pudo":la intimidad de Ricardo Fort y Virginia Gallardo

Aunque falleció en noviembre de 2013, Ricardo Fort continúa generando polémica en los programas de chimentos. Esta vez, en LAM, hablaron del romance que vivieron el mediático y Virginia Gallardo hace más de una década. Hacía pocas horas, durante una entrevista, Martita Fort, la hija de Ricardo, dijo que ella fue una de las pocas famosas que estuvo en su fiesta de 15 y además completó: “Ella fue la única que lo quiso de verdad a mi papá”.

Ricardo y Virginia salieron en 2009.

Más allá de las relaciones que mantuvo con Violeta Lo Re, Claudia Ciardone y Érica Mitdank, para sus hijos Felipe y Marta la única mujer que formó un vínculo real con su padre fue Gallardo. Por eso, en el programa de El Trece desgranaron el tema en varios sentidos. Uno de ellos fue la intimidad entre el chocolatero y la actual panelista de Intrusos.

A fovaro de las declaraciones de la hija del empresario, Andrea Taboada fue directa: “Lo que él sentía por Virginia era impresionante”. Y Mariana Brey fue aún más lejos: “Más allá de que a Ricardo no le gustaban las mujeres, y no quería vincularse sexualmente con mujeres, por ella sentía amor y devoción”. Hasta que llegó el turno de Nancy Duré. La panelista fue a fondo.

Gallardo tuvo buena relación con los hijos de Fort.

“Él con Virginia intentó tener sexo. Hay diálogos privados que tuvo con amigos suyos en los que les dijo que realmente no pudo, pero que con ella Ricardo quería tener sexo”, aseguró durante el programa. Y completó: “Él hablaba de ella con mucho cariño incluso después de separarse, realmente la quería. Eran una pareja. Una vez él intentó estar con ella íntimamente, pero sintió que no era lo suyo, que no le gustaba. Pero si él hubiera podido, hubiera querido quedarse con Virginia porque la quería”.

Fort y Gallardo tuvieron un mediático "romance".

El noviazgo de Fort y Gallardo duró poco más de un año, entre 2009 y 2010. Incluso le propuso casamiento a Virginia. Pero todo quedó en la nada. Con el paso del tiempo, Fort hizo público otros noviazgos con famosas hasta que decidió que era el momento de mostrar a sus novios. En tanto ella, después de algunos noviazgos, se casó con Martín Rojas y tuvieron a Martina, que tiene nueve meses.