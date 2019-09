¿Va por la segunda nena? Ricky Martin anunció que será padre por cuarta vez

En una gala de entrega de premios de la organización Humans Right Watch, en Washinton, Ricky Martin anunció que espera un nuevo hijo junto a su esposo, el artista plástico Jwan Yosef.

"Tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando un hijo. ¡Me gustan las familias grandes"; reveló al subir a agradece un galardón por su militancia a favor de los derechos del colectivo LGBT.

Vale recordar que en 2009 el cantante fue padre por primera vez de los gemelos Valentino y Matteo por gestación subrogada. Luego, en diciembre de 2018 -dos años después de comenzar su relación con Yosef- recibieron juntos a su hijita Lucía.

"Jwan te amo. Mis hermosos gemelos, Valentino y Matteo, los quiero con todo mi corazón, son mi fuerza. Me inspiran cada día y me motivan para seguir adelante. Son unos niños increíbles, los quiero. Y Lucía, mi bebita, que no está aquí con nosotros -se quedó en casa con la abuela- pero también es la luz de mi vida", agregó Ricky al recibir su premio.

El cantante y su marido suelen mostrar ocasionalmente imágenes de su familia en redes sociales. Recientemente, reveló por primera vez el rostro de la pequeña Lucía y Yosef se ganó la ternura del público al compartir un video en el cual puede vérselo bailando frente al cochecito de su hija.