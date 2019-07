"¿Van a ir a abortar una vez por mes?" Graciela Alfano, en contra de la interrupción legal del embarazo

Desde que el proyecto por la interrupción legal del embarazo se presentó en el Congreso el año pasado, muchos son los famosos que han decidido públicamente exponer su postura. En esta oportunidad, quien decidió hablar del tema fue Graciela Alfano, cuando contó que tuvo abortos espontáneos, lo que dio pie para que dijera que está a favor de los pañuelos celestes porque no ve con buenos ojos el proyecto de ley de legalización del aborto.

"Una mujer que se hace un aborto sufre. No es una pavada como irse a tomar un café y listo", dijo este lunes en el programa Los Ángeles de la Mañana, donde trabaja como panelista.

Según reveló la rubia, durante su vida perdió tres embarazos, lo que la llevaron a tener que soportar situaciones sumamente dolorosas, tanto física como psicológicamente.

"Yo soy pañuelo celeste, soy defensora de la vida. Es más, he pasado por circunstancias de aborto, naturales y no. Tuve dolores psicológicos que no se van todavía", explicó, y luego sumó que le parece que el proyecto de interrupción legal del embarazo "es banal", porque es "superficial".

"A ver, ¿cuántas veces puede abortar una mujer? Si te hacés un aborto, a los pocos días podés quedar embarazada nuevamente. Entonces, ¿vas a abortar una vez por mes?. Hay que tener en cuenta que la mujer es un sujeto, no un objeto que tiene que sacarse algo de encima", dijo la actriz para intentar explicar su postura, y rápidamente Yanina Latorre salió al cruce, y le comentó a Alfano que "justamente" por eso, "la mujer tiene derecho a elegir".

A modo de respuesta, la ex vedette contestó que para ella, lo importante es ayudar a las mujeres de clase social baja que no tienen instrucción, para que, en el caso de que queden embarazadas, tengan a sus hijos y el Estado les de herramientas para que puedan llevar a cabo esa crianza solas y de buena manera.

Las mujeres que abortan sufren daños psicológicos, emocionales y físicos de por vida. Educar mujeres para que no tengan que sufrir jamás abortos. Educar hombres para que respeten a esas mujeres. La mujer es un sujeto, no un objeto. https://t.co/j4rrOlRNSs — Graciela Alfano (@iconoalfano) 8 de julio de 2019

"Yo no lo hice al aborto porque quería, tuve que hacerlo porque perdí bebés. Nunca hubiera hecho un aborto. Estoy a favor de la vida. Tengo hijos y estoy feliz de la vida de tenerlos", indicó por último Alfano.

Ante las repercusiones de sus palabras, la ahora panelista usó su Twitter para decir que las "mujeres que abortan sufren daños emocionales y físicos de por vida", por lo que piensa que lo más importante es poder educar a las personas para que no tengan que pasar por momentos tan difíciles.

Que quede claro que una mujer que aborta es una víctima. No se puede castigar a la victima. — Graciela Alfano (@iconoalfano) 8 de julio de 2019

Además, aclaró que la mujer que aborta es una víctima, y que cada uno puede pensar lo que quiera respecto al tema, pero que siempre hay que hablar de la interrupción del embarazo con respeto. "No es un tema banal ni debatible con liviandad", cerró.