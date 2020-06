"¡Vengo a poner la jeta!": al final uno de los jueces de Bake Off habló sobre el presunto fraude

Uno de los jurados de Bake Off Argentina, Christophe Krywonis, fue el primero que enfrentó las críticas por el supuesto fraude que se llevó adelante en el programa al omitir que una de las finales, Samanta Casais, que además sería la ganadora del concurso de cocina, contaba con experiencia y estudios profesionales en pastelería algo que los participantes no podían poseer.

“Estoy listo y concentrado. ¡Showtime! Mi agradecimiento a todos los que siguen Bake off Argentina, el gran pastelero, donde soy uno de los tres jurados con @pamemvillar y @dbetular, sin olvidar a nuestra anfitriona de lujo, @chavespauok. Los invito a acompañarnos como siempre los próximos últimos dos programas. El concurso tiene una resolución genuina y transparente. El espíritu alegre y el compañerismo que caracteriza al programa desde el primer día no se mancha”, posteó en un descargo en su cuenta de Instagram el jurado.

Y luego agregó: “Para terminar, quiero citar el cierre del comunicado de prensa que hizo Turner International Argentina. Me pareció muy piola: ‘Apelamos a la mesura de quienes participan con sus publicaciones en redes sociales, teniendo en cuenta que detrás de cada concursante hay una persona y una familia que pueden verse afectadas.‘. Les cuento que me es imposible responder todos sus mensajes y comentarios. Nos vemos el domingo a las 22.30 en #BakeOffArgentina por @Telefe. Gracias”.

Pero no sólo eso, Krywonis también utilizó su cuenta de Twitter para responderles a varios de sus seguidores que lo criticaron por la polémica en torno al programa, “¿Qué onda? ¿De qué se disfrazan? Me huele algo podrido el programa. Una pena que quedes pegado, Christophe”, le dijo uno. A lo que el chef respondió: “Onda que vengo a poner la jeta. Orgulloso y feliz de estar ‘pegado’ al programa. No busques en mí una sola mala palabra sobre #BakeOffArgentina. Cariños”.

“Como ya se sabe #BakeOffArgentina está grabado desde el año pasado y la programación así está prevista como la temporada pasada, o sea... zero. ‘0 casualidad'. Si hay errores se aclararán. Lo seguro es que no son premeditados. Dejá de buscar pelo al huevo, por favor. Gracias”, agregó el cheff.