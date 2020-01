"Vení, pegame": Mónica Farro se quebró al hablar de la pelea con Sol Pérez

La semana pasada estalló la bomba entre Mónica Farro y Sol Peréz, por un problema que se ocasionó arriba del escenario y que se complicó mucho más debajo de él. Según comentó la ex chica del clima, la situación se volvió insostenible cuando la vedette le quiso pegar en un camarín, algo que finalmente este lunes la propia Farro salió a desmentir entre lágrimas y con mucha bronca.

Las dos rubias protagonizan en Mar del Plata desde finales de diciembre la obra teatral 20 millones, y se suben a escena junto a Carmen Barbieri, Marcelo de Bellis, Alberto Martín y Sebastián Almada. Por el escándalo, el viernes la segunda función no se pudo llevar a cabo, y la propia Barbieri tuvo que salir a hablar con el público para informar que no se podía hacer la obra porque Sol Pérez no quería "salir a escena".

Aunque el fin de semana todos los actores volvieron a trabajar con el cronograma habitual, lo cierto es que este lunes Farro quiso salir a aclarar la situación, y muy angustiada en un móvil con Intrusos negó haberle querido pegar a su compañera de elenco.

Según dijo la vedette, el jueves de la semana pasada, luego de varios días de notar una actitud extraña de Pérez, decidió ir hasta el camarín de ella para preguntarle si estaba enojada o si tenía algún problema. “Había muchos testigos. Ella estaba insultando a la gente que yo más quiero, y yo, que estaba en un sillón, me paré y le dije: ‘no te metas con mi gente'”, contó la rubia.

“Ella me decía ‘vení, pegame’. Yo le dije a Carmen que no le iba a pegar. Hasta que después la sacaron a ella de camarín”, aclaró, y entre lágrimas se lamentó por lo que había pasado.

Según Farro, la situación se salió de control porque la ex chica del clima le dijo que su hijo se había ido a vivir a otro lado porque tenía vergüenza de ella, lo que hizo que le gritara para frenar la situación. Después del episodio, Pérez decidió salir en los medios para decir que estaba muy triste porque su compañera le había querido pegar luego de insultarla.

“Acá se pasó un límite complicado. A mí me dejaron como golpeadora. Yo viví muchos años de golpes y violencia de género. Y no voy a permitir más que una persona me violente tanto“, se lamentó antes de quebrar en llanto.

Para concluir, desmintió la versión que aseguraba que ella se violentó contra su compañera de elenco, y dejó bien en claro que nunca existió ningún zamarreo ni empujón: “No quiero instalar que soy violenta cuando algo así nunca pasó”.

Aunque Mónica Farro no contó los motivos exactos de la pelea, negó que el enfrentamiento se haya dado por un vestido. De todos modos, sí trascendió que el distanciamiento se dio cuando la vedette uruguaya no le dio un pie correcto a Pérez, lo que provocó pequeños problemas arriba del escenario.