"Vergüenza ajena": la ex de Coti Sorokin habló luego del blanqueo del romance con Cande Tinelli

Luego de que Coti Sorokin y Candelaria Tinelli blanquearan su romance, la ex mujer del músico Valeria Larrarte -con quien firmó el divorcio hace apenas una semana- se expresó al respecto.

"Jamás me metí en esta historia", señaló en un audio que le envió a Tomás Dente y que el panelista hizo escuchar en Nosotros a la mañana.

“Siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco", agregó.

Si bien la intención de Dente no era que se escuchara el audio completo, antes de que lo cortara pudo oirse a Larrarte declarando que Sorokin la "desilusionó un poco".

En Instagram, mientras tanto, la empresaria ofreció varios mensajes que apuntan a su situación sentimental. El martes, así, publicó una imagen de su boda, rota en el medio separando a ambos protagonistas.

"No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato", escribió. "Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida normal familiar, y creo haberlo logrado. Mañana es mejor".

Además publicó una selfie en la cual se tapa el rostro con su teléfono agregando un intrigante epígrafe. "Viste cuándo tenés vergüenza... también ajena, te tapás la cara... qué cosa, che", escribió.