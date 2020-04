[Video] La emocionante Bios de Spinetta llegó a Youtube

Todavía no se cumplió una semana y alrededor de 180 mil personas la vieron en Youtube, que en realidad son bastante más, porque todos los que tuvimos alguna vez canales de Youtube sabemos que el contador atrasa un poco. El documental Bios sobre Spinetta que emitiera National Geographic es de llorar. Si amás a Spinetta, lo mirás y llorás varias veces. No sólo porque la presencia constante de su familia (su ex esposa y madre de sus hijos Patricia Zalazar, sus hijos Dante, Catarina, Valentina y Vera) favorece la emotividad, sino porque todos los entrevistados se emocionan y porque el relato está un poco estructurado sobre la emoción que la música de Luis nos deparaba.

La Bios lleva un hilo cronológico que empieza y termina con la familia. A pedido de Catarina, la hija mayor de Luis, Ana María y Gustavo -hermanos de Luis, tíos de Catarina- abren una caja y extraen dibujos, textos escolares, incluyendo uno que publicara la revista Anteojito. Catarina viaja con Emilio del Guercio y Rodolfo García en un auto y les hace escuchar una versión en vivo de "Hoy todo el hielo en la ciudad" con sonido perfecto que ellos ignoran de dónde salió (y que tampoco será revelado en el docu, tal vez porque en algún momento tendremos un nuevo disco de Almendra). David Lebón, Machi, Pomo, el Mono Fontana, Gustavo Gauvry, Fito Páez, Javier Malosetti, Marcelo Torres, Ricardo Mollo, todos hablan un poco en carne viva aún mientras pasan por el relato Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade (una especie de paso intermedio de la banda a la condición plena de solista), el disco Kamikaze, LaLaLa, Tester de Violencia, Pelusón Of Milk, Los Socios del Desierto, etc. El momento en que Ricardo toma entre sus manos la guitarra de Luis y pide unos minutos para reponerse ranquea alto para corazones sensibles.

Pasaron ocho años y si los fans no podemos creer aún que se haya muerto Spinetta, menos pueden creerlo sus amigos y compañeros de ruta. Además del testimonio de Charly García, aparece la histórica filmación de Rezo por vos en Cable a tierra, la tarde en que parecía que todo fluía y sin embargo el majestuoso proyecto de hacer un disco juntos se pinchó para siempre mientras se incendiaba el departamento de Charly. El espectador atento alcanzará escuchar que la letra original de "Rezo por vos" dice "Y me incendié de amor" Hay una estructura heterodoxa en el relato: de a ratos, Catarina oficia de conductora y entrevista a su propia familia amigos y allegados a Luis, de a ratos ella misma es la entrevistada, en off, como parte de la familia Spinetta.

El testimonio de los periodistas Eduardo Berti y Sergio Marchi, autores de dos libros fundamentales sobre Luis (Spinetta/Crónicas e iluminaciones y Ruido de magia) ordena el relato y apunta algunas ideas sobre la música de Luis y sus búsquedas estéticas a lo largo del tiempo. ¿Podríamos habernos detenido aunque sea una vez a lo largo del documental a escuchar al menos una, o dos canciones enteras? ¿Por qué no? ¿Convenciones del ritmo televisivo, o será que un poco de cada cosa siempre nos deja con ganas de más, o será que los autores (la productora Underground, de Sebastián Ortega) estimaron que el documental prosigue en casa, a solas, con nuestros discos, nuestra memoria de cada uno de los conciertos que vimos, el Luis que cada uno de nosotros armó?

Si una perspectiva prevalece en esta Bios es la de familia Spinetta, en especial la de Patricia Zalazar y la de los hijos de Luis. Está claro que desde allí se cuenta la historia. Es una perspectiva posible, aunque desde luego existen otras. Músicos, amigos y allegados orbitan (uno quiere más, por ejemplo, de La Vieja Barrios, su histórico asistente), pero la familia siempre está. No son nombrados ni Cristina Bustamante, la histórica novia que inspiró "Muchacha" y el "Blues de Cris", ni Mercedes, su última compañera. Apenas es mencionada Carolina Pelleriti, asociada a la idea de romance y también a la de traición. Los testimonios de los músicos ciertamente podrían ser un poco más largos y ganarle un poco de terreno a la familia. En fin, objeciones de espectador hinchapelotas.

Ya no mires atrás es el nombre del hermoso disco con canciones inéditas de Luis que su familia encontrara en una carpeta en su computadora con el simple nombre "Folder". Siete canciones preciosas que quedaron afuera de Un mañana aunque no tienen nada que envidiarle a las que entraron finalmente en aquel disco. La escena final de todo el clan Spinetta incluyendo nietos, con la Vieja Barrios en el estudio de grabación, escuchando y también mezclando el tema nuevo, es de una potencia demoledora. La sangre, la vida, el arte, Spinetta fue todo eso: un árbol genealógico que se extiende, 40 discos maravillosos, quién sabe cuántos conciertos, canciones que se nos hacen eternas, como las Bandas que juntó en el estadio de Vélez.