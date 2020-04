"Viene bien extrañarse": idas y vueltas y rumores de crisis entre Laurita y Nicolás Cabré

“Todo concluye al fin, nada puede cambiar. Todo tiene un final, todo termina”. Tal vez, y solo tal vez, la primera estrofa del tema “Presente”– la exitosa canción creada por Ricardo Soulé e interpretada por Vox Dei- esté rondando por estos momentos en la cabeza de Laurita Fernández.

Y es que, en las últimas horas, comenzaron a cobrar con fuerza, una vez más, los rumores de crisis y distanciamiento entre la bailarina y Nicolás Cabré. Cabe recordar que estas versiones de distanciamiento entre la ex Bailando por un sueño y el actor se instalaron a fines de la temporada de verano, cuando ambos protagonizaron juntos Departamento de Soltero en Mar del Plata.

En aquella oportunidad, Laurita optó por irse sin Cabré y con un amigo a Estados Unidos de vacaciones. Al regresar, la bella actriz tuvo que permanecer dos semanas encerradas en su casa a raíz del avance del coronavirus y por haber estado en un país considerado de “alto riesgo” por el Ministerio de Salud de la nación.

Sin embargo, su aislamiento se extendió –como el de todos- después de que el presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena total en el país. Fue entonces que la bailarina fue denunciada por sus vecinos y acusada de romper el aislamiento obligatorio.

En ese momento, los rumores de crisis se disiparon porque la actriz optó por irse vivir junto a Cabré en Pilar.

Ante la policía, Laurita explicó que dejó su domicilio para mudarse al hogar del actor debido a que su casa se encontraba sin suministro de agua. "Se rompió un caño del edificio, justo abajo de mi cocina, e inundó a varios departamentos, a varios vecinos, causándoles serios problemas, y empezó a inundarse el mío", había detallado Laurita.

Pero una vez más las versiones se instalaron cuando la modelo, de manera repentina, decidió volver a salir y regresar a su departamento.

Marina Calabró aseguró que el motivo por el que Fernández volvió a su departamento fue una fuerte crisis con Cabré: “La pareja está en crisis. Una crisis que habría empezado en el verano y después se calmaron las aguas”.

En Confrontados explicaron, además, que la disputa entre Cabré y Laurita arrancó en los premios Estrella de Mar, donde hubo un encontronazo entre ambos cuando daban las notas. “Ella de repente se fue y cruzaron miradas de una forma extraña”, indicaron.

Además, señalaron que ella fue dando “indicios” en sus redes y compartió en Instagram la letra de la canción de “Como así” de Lali Espósito, que dice: “Este no puede ser nuestro final, ¿cómo así que no duele? ¿cómo así que no quieres verme?”.

Lo cierto es que días atrás y a través de su cuenta de Instagram, Laurita se mostró cansada del aislamiento y aseguró que había días en los que la pasaba realmente mal. “Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas, cocinar, maquillarme, cantar, bailar, hacer gym, yoga”, dijo.

Lo cierto es que Laurita explicó que su inesperada y realmente corta convivencia con Cabré llegó a su fin debido a que ya le habían arreglado el caño de agua que se había roto en el edificio. "¿Dónde está Nico? "¡Bien! Ahora, lejos. Pero viene bien extrañarse también. Me voy a quedar sola en la cuarentena. no voy a andar yendo y viniendo. No es lo que corresponde", señaló Laurita.