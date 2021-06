"Vine de España, ¿me entendés?": el feroz cruce entre Lizardo Ponce y Hernán Piquín

El rating y los cambios que se analizan en ShowMatch para La Academia, y que incluyen por ejemplo al arribo como jurado de Guillermina Valdés, hacen que los ánimos estén más caldeados que de costumbre y eso se notó anoche cuando uno de los participantes se cruzó durísimo con uno de los jurados.

Todo sucedió cuando llegó el tiempo en la pista de Lizardo Ponce. El mediático, conocido principalmente por su perfil en redes sociales en donde es uno de los primeros influencers nacido justamente desde las redes, es una de las grandes apuestas de Tinelli para el certamen.

Sin embargo, sus dotes como bailarín no son ni comparables con los de los otros participantes y Hernán Piquín que le tiró con de todo desde el primer momento. “Qué sorpresa, bueno, ni los amigos lo aplaudieron, bienvenidos a la pista chicos”, dijo al empezar su devolución y el influencer se defendió: "Yo estoy acá haciendo algo nuevo y con las críticas es difícil. Vos, que estás ahí, ¿tus amigos te aplauden?". "Sí, a mí también me aplauden", contratacó.

Con la tensión en el ambiente, Piquín habló de la coreografía y, antes de poner un tres como puntaje, lanzó: "Te vi haciendo siempre el mismo paso, la verdad es que es el mismo paso. Realmente me aburrí, me aburrí, me aburrí". "El año pasado Pepe Cibrián también se aburrió y se terminó yendo antes que yo, ojalá que vos estés más tiempo ahí así yo te puedo convencer", disparó Lizardo, indignado con la puntuación que recibió.

"Dale, pero él se fue y yo me quedé, por ahí te vas vos antes", respondió Hernán, y Ponce arremetió nuevamente: "Puede ser, cualquier cosa puede ser. Pero vos cuestionás tanto a la gente que está acá haciendo ese personaje, haciendo sentir mal a todos para llamar un poco la atención, decís cosas que no sé si están tan buenas”.

"Si eso hace que la gente se entere que estás ahí, lo celebro", siguió el participante, y Piquín lo frenó: "Yo vine de España, ¿entendés? Me llamaron". "Y yo vine de mi casa", contestó irónico Lizardo Ponce. "Ya está, no sabes jugar. ¿No puedo bajar la nota?", cerró el bailarín, mientras el influencer se retiraba indignado de la pista.