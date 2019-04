Susana Giménez fue víctima de un robo en una de sus mansiones de Uruguay, y según contó la propia diva de los teléfonos, los delincuentes aprovecharon que el casero no estaba en la vivienda, y con un camión se llevaron varios objetos de elevado valor.

Aunque el robo ocurrió el 5 de abril pasado, la noticia se hizo pública en las últimas horas, y ante la situación, Giménez habló con los medios para dar detalles de la situación.

"Vinieron con un camión y se llevaron todo lo que pudieron", dijo la conductora en diálogo con el programa Viale 910, y en su explicación, comentó que los ladrones tuvieron tanto tiempo para llevar a cabo su cometido, que incluso hasta tomaron mate en la cocina mientras se robaban las cosas.

"Me robaron sillones, mesitas, electrodomésticos y no sé que más", aseguró la actriz, al mismo tiempo que aclaró que apenas pueda viajará hacia Uruguay para ir a hablar con la policía que investiga el hecho. Según le dijeron los oficiales uruguayos, los asaltantes entraron por una puerta a la que le desarmaron la cerradura, y además sacaron una ventana entera que después volvieron a colocar.

En cuanto al paradero de los ladrones, la diva confirmó que por ahora no están identificados, aunque la realidad es que ella no sospecha de nadie. "Si lo hiciera tampoco lo voy a decir por acá, no está bien", dijo.

Según dejaron trascender fuentes de la investigación, entre los objetos que se habrían llevado los ladrones, se encontrarían también unos supuestos cuadros del artista Pablo Picasso, información que esta tarde Giménez negó por completo. "A mi no me gusta Picasso y esta es una casa puesta al estilo de campo, así que no van. Igual, aunque tuviera plata, tampoco lo compraría porque no me gusta él", explicó.

La mansión, bautizada con el nombre “La tertulia”, está ubicada en Laguna Garzón, en el límite entre los departamentos de Maldonado y Rocha. Aunque está a la venta desde hace varios años, hasta ahora no se encontró comprador, ya que su valor es bastante elevado, se habla de 16 millones de dólares, y no se encuentra en una zona céntrica.

La vivienda tiene 500 metros cuadrados cubiertos, seis suites, está rodeada por un predio de 110 hectáreas y para su construcción la diva tuvo que pagar la instalación en la zona de todos los servicios públicos (luz, gas, agua y comunicaciones) más el asfaltado del camino que era de tierra.

La conductora acaba de llegar a la Argentina, ya que hace algunos días viajó hacia Sydney junto a Marley y su ahijado Mirko, para grabar el primer programa de Por el Mundo, que ya tuvo su primera edición de este 2019 el domingo anterior.

"Tenía muchas ganas de volver, extrañaba a mis perros y nunca pensé que iba a pasar una cosa así, pero está dentro de lo que pasa habitualmente", cerró Susana Giménez.