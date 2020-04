"Vinito, vinito y fiestichola": el trío de Sofi Morandi y las confesiones sexuales de los famosos en cuarentena

Después de la confesión hot de Gimena Accardi sobre los dotes orales de su marido, Nicolás Vázquez, Sofi Morandi cantó retruco en nombre de los millenials y confesó que realizó un trío bajo tres conceptos clave que ella misma se encargó de remarcar: “Vinito, vinito y fiestichola”.

La confesión de Morandi formó parte de una entrevista vía Instagram que le realizó anoche el también influencer, Santiago Maratea. Allí, contó cómo fue la previa de la experiencia, pero se cuidó de dar detalles de la intimidad de ese momento.

"Este chabón era muy relajado, tranquilo. Me decía que me iba re bien, me felicitaba y me decía que él también estaba bien, que andaba con laburo... Como muy relajado... Pensé: ‘¡Qué lindo este chico!’. Y se lo dije a mi amiga. Pero ella me dijo que no siguiera porque ella ya había estado con él”, contó.

Luego llegó el encuentro en un boliche porteño en el que mientras ella hablaba con el chico, su amiga estaba a los besos con él. Con mucha confianza entre ellas, la amiga de Morandi agarró su celu y le mandó un mensaje al sujeto en cuestión, que ya se había ido del boliche. “¿Estás para hacer algo con Sofi y conmigo?”, le escribió.

Según el relato de Sofi en el vivo de Instagram, la respuesta llegó enseguida y decía lo siguiente: "Ok. Me acabo de ir y estoy a cinco cuadras, pero las paso a buscar”. Con aire triunfal, Morandi contó el remate de esa noche agitada: "El pibe nos buscó, nos fuimos a la casa de mi amiga… y ahí, nada… Tipo, vinito, vinito y festichola, ja, ja,ja”.

Los live en Instagram se convirtieron en una de las formas en la que los famosos comenzaron a ventilar algunos de sus trapitos. Tal fue el mencionado caso de Accardi que, en un comentario en un live de Lizardo Ponce y Yanina Latorre reveló que su marido es, y citamos, el “mejor chupador de conch... de la historia”.

¿Cómo se llegó a esa confesión? Es que Yanina al ver que la actriz estaba conectada al vivo le preguntó si se animaba a constatar sobre sus gustos a la hora del sexo oral.

Luego de estos dos episodios, el “reproche” de LalI Espósito a Pedro Lanzani quedó en un plano menos border. Es que la cantante, en un live que mantuvieron ambos el lunes luego de que Telefe volvió a emitir Casi Ángeles, le recordó que en un video clip que grabó cuando ambos eran pareja él tenía una ropa muy ajustada en el que se le “veía la chot...”.