¿Violencia encubierta? Otro preocupante gesto de Michael Bublé hacia Luisana Lopilato

La cuarentena que desató la pandemia del coronavirus provocó que cientos de famosos se dirijan a sus redes sociales para mantener un contacto más cercano con sus seguidores.

Así fue como decenas de “lives” comenzaron a reproducirse a través de las distintas redes sociales, siendo Instagram la más popular para esta clase de prácticas.

Pero uno de esos tantos “vivos” desató una polémica que despertó críticas y enojos por igual. La semana pasada, cientos de fans de Luisana Lopilato comenzaron a divulgar en redes sociales distintos videos en los que aseguran que su marido, Michael Bublé, ejerce violencia física y psicológica en su contra a raíz de un "codazo" que el cantante le dio en medio de un live.

Este miércoles, sin embargo, se volvió a vivir un incómodo momento durante una nueva transmisión de la pareja, cuando el canadiense volvió a tomar del brazo nuevamente y con fuerza a la protagonista de Casados con hijos. Y tal y como ocurrió días atrás, de inmediato sus seguidores volvieron a manifestar su preocupación por la actriz.

Mientras que Luisana hablaba ante la cámara con la sonrisa que la representa, Bublé pone cara seria, la agarra del brazo y luego tira de su ropa para poder tomar la palabra. “Bublé ejerce violencia machista de manera física y emocional”, “¡re violento!”, “Luisana salí de ahí”, “quedé indignada con este trato”, fueron algunos de los comentarios que los internautas.

Todo comenzó el sábado 11 de abril, cuando Bublé y Lopilato realizaban el live diario que hacen desde hace semanas para "acompañar a sus fans", en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Al comienzo, muchos notaron el violento "codazo" con el que el cantante frenó a su mujer, quien sin darse cuenta interrumpió una de sus frases.

Aquel video desató el cuestionamiento de muchos de sus seguidores, pese al furioso descargo que realizó la actriz en su cuenta de Instagram. No fueron pocos los que advirtieron que Luisana estaba "naturalizando" actos violentos y comenzaron a viralizar otros videos.

Si bien Luisana descartó ser víctima de violencia doméstica, le agradeció a sus fanáticos por la preocupación. “Leí sus mensajes el fin de semana y que estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, que por suerte yo no sufro”, había aclarado la actriz en otro “live” junto a su marido.

Y sentenció: “Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen, que nos tienen. Así que gracias, pero esto no es mi caso”.

Por otra parte, el nombre de Luisana se convirtió en tendencia durante este viernes debido a que sus seguidores aseguran que hace "gestos" en sus vivos de Instagram, luego de que en algunos comentarios los internautas le pidieran que se "toque el pelo" o "rasque la nariz" como forma de dar señales de una posible situación de violencia de género. Algo que fue editado por los supuestos "salvadores" para que diera la sensación de que Luisana estaba pidiendo ayuda.