¡Viva el amor! El novio de Pampita le propuso casamiento en Punta Cana y ya pusieron fecha

Pampita está transitando un intenso 2019, por lo menos en lo que refiere al amor. En estos diez meses la modelo se separó de Juan “Pico” Mónaco, mantuvo una relación de cinco meses con Mariano Balcarce y actualmente está saliendo con Roberto García Moritán, quien –aparentemente- estaría dispuesto a pasar el resto de su vida a su lado.

Moritán tiene 42 años, es hijo de un diplomático de carrera, nació en los Estados Unidos y cuando tenía seis años se mudó con su familia a Suiza. A los 12 años volvió a Buenos Aires e hizo la secundaria en un colegio bilingüe. Al recibirse estudió Economía en la Universidad de El Salvador (USAL) y actualmente se dedica a la gastronomía junto a su hermano menor.

Por otro lado, en los últimos años redirigió su carrera al mundo de la política y hoy en día se destaca como parte del equipo de trabajo de uno de los asesores de Vidal. “Es asesor de Fabián Perechodnick, secretario general de la Gobernación. Trabaja en temas de relaciones con empresarios y en el contacto con las villas de emergencia”, detallaron en Caras.

Los dos están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Punta Cana. La pareja se hospedó en el TRS Turquesa Hotel y fue ahí donde Moritán le hizo una inesperada propuesta: el empresario gastronómico le habría pedido casamiento a poco de que confirmaran la relación.

La noticia fue dada por el portal Teleshow y la fecha de la boda ya estaría fijada: será el viernes 22 de noviembre, una ceremonia íntima en la que asistirán solo familiares y buenos amigos de la feliz pareja. Si bien no trascendió la respuesta de Pampita, ella ya se lo contó a sus amigos.

La modelo y el empresario se conocieron en Miami, por amigos en común, y desde entonces no se separaron. A principios de septiembre, Carolina confesó estar pasando por un gran momento personal junto al empresario gastronómico. "Estoy muy bien, muy contenta con esta relación", había asegurado la top model en el programa Involucrados.

A pesar de lo breve de la relación, la pareja ya atravesó distintos obstáculos: Moritán cobró gran notoriedad semanas atrás a raíz de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram: subió una imagen en una situación de intimidad junto a la modelo, la cual estaba vestida con un catsuit transparente, abrazada y besándolo de espaldas.

Mientras tanto, al empresario se lo podía ver en calzoncillos mientras retrataba la escena en el espejo del baño. Si bien la pareja de la conductora borró el posteo, ya era tarde, la imagen se viralizó en todos lados y se armó la polémica.

“No es la foto que nos hubiese gustado para mostrar por primera vez. Primero, no por ahora, me parece que todavía no. Fue en la casa de él. Ya está, voy a tratar de no mirar más las redes hasta la semana que viene porque te juro que me pongo mal”, aseguró Pampita.

Al mismo tiempo, a comienzos de la relación el empresario tuvo que acompañar toda la noche a la modelo en el Aeropuerto de Ezeiza debido a que ella no pido abordar el avión que la iba a llevar a Miami por haberse confundido de pasaporte. Moritán decidió acompañarla hasta que se pudo tomar otro vuelo, a las seis de la mañana.