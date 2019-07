¿Volvieron? Rocío Oliva habló de su relación con Maradona en medio de los rumores de reconciliación

Diego Maradona volvió a la Argentina hace casi dos meses y desde entonces el rumor corrió como agua por el río: ¿había recompuesto su relación con Rocío Oliva? Una foto y una storie de instagram semanas atrás despertaron la alerta, aunque ayer fue la propia ex del astro del fútbol mundial la que se encargó de desmentirlo. Sin embargo, Diego estuvo en su cumpleaños y hasta hubo foto.

Fue la propia Oliva la que se encargó de dejar en claro que no están más juntos. La ex de Diego Maradona respondió una serie de preguntas en su cuenta de Instagram. Habló de su vida, dio algunos detalles sobre su presente, pero obviamente sus seguidores no iban a dejar pasar la ocasión para preguntarle por los rumores de reconciliación.

“¿Cómo se sigue con la vida después de una pareja de tantos años?”, le preguntaron a Oliva, a lo que ella respondió: “La verdad a mí me costó mucho, pero se puede”. Pero su “entrevista instagramer” no terminaría ahí. Otra de las consultas apuntó a con quién había pasado su cumpleaños número 29, que fue hace apenas unos días, el domingo 14. “Bien, con mis amigas, amigos y mi familia, muy contenta”, lanzó.

La pregunta del millón llegaría después: “¿Estás enamorada?”, le consultaron a Oliva, que respondió de manera tajante y muy pero muy contundente: “No”. “¿Volviste con Diego? Sacá esa duda”. La respuesta fue aún más distante: “No!”.

Los rumores salieron a la luz días atrás cuando la propia abogada de Oliva, Ana Rosenfeld, dijo que habían reanudado la relación pero que todavía no estaban en pareja: “Están juntos, él está contento, pero todavía no conformaron una pareja. Yo lo escucho bien cuando está con Rocío, ella es muy cálida con él, y él se siente muy acompañado”.

Lo cierto es que a pesar de que la propia Oliva lo negó, los rumores continúan, ya que el trato entre ellos no está del todo roto, a pesar de la demanda millonaria que le presentó a Maradona por los seis años de concubinato, que según expresó días atrás la abogada Rosenfeld continúa en pie en Dubai.

Días atrás Rocío compartió una serie de fotos de su cumpleaños pero en ninguna se lo veía a Maradona, por lo que muchos pensaron que el astro del fútbol mundial no había estado entre los presentes. Sin embargo ayer apareció la tan esperada imagen, donde se muestran juntos tras la separación y una “reconciliación amistosa”. La propia Oliva dijo en declaraciones a Diario Popular que era solo como “amigos”. “Tenemos buena onda, somos amigos y a Diego le hace bien que lo acompañe y por eso lo estoy acompañando”, agregó.

Según detalló, Diego fue a su cumpleaños para saludarla, le llevó un gran ramo de flores, se quedó un rato, bailó con el resto de los presentes, bebió unos tragos y luego se fue.