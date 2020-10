"Vomité sangre": el día en que un integrante de Menudo estuvo a punto de morir mientras cantaba en un programa de TV

La historia está contada, tal vez de manera un poco light, en la serie Súbete a mi moto. Un integrante de Menudo debió ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un grave ataque de apendicitis mientras estaba trabajando, en medio de la grave desidia de quienes se supone debían cuidarlo. En la serie, la secuencia es la siguiente: Ángelo García -que formó parte del grupo entre 1988 y 1990- está grabando una toma de una telenovela en Venezuela, siente un dolor en el abdomen, quiere parar. Los ánimos están un poco caldeados porque fue un día difícil para la grabación: hubo que repetir varias tomas. Edgardo Díaz, el mánager de la banda, le pide que grabe una toma más de la escena y luego podrá descansar. El niño insiste en que le duele. Joselo Vega, el coreógrafo, le pide que haga un último esfuerzo. Llaman a un médico. Edgardo Díaz le mete presión para que resuelva todo rápido. El niño termina internado y operado de urgencia. Tenía apendicitis. La sacó baratísima. En una escena posterior, muy angustiado, Edgardo le cuenta a Joselo que no le preocupa sólo lo que ocurrió, sino que le puede volver a ocurrir, tal es su obsesión por el trabajo y su falta de límites.

En diálogo con el popular programa mexicano de chimentos Ventaneando, García precisó las similitudes y diferencias entre lo que se vio en Súbete a mi moto y lo que ocurrió en la vida real. "Lo que pasó con el apendicitis no pasó cuando grabábamos nuestra miniserie. Estábamos en un programa de espectáculos que se llamaba Ronda. Me acuerdo que estaba cantando una canción de Menudo, una balada bien romántica, y empiezo a llorar. Los fans pensaron que era porque estaba bien inspirado y súper emocionado por la canción (risas), y no, era por el dolor que yo tenía".

"Después de eso teníamos otra canción -continúa García- me empiezo a sentir mareado, corro para el backstage y cuando llego al backstage me caigo en el piso y empiezo a vomitar sangre. Lo único que me acuerdo después de eso es que caí en negro, inconsciente. Cuando despierto, me habían operado de emergencia, porque el apéndice por poco se me brota dentro de mi cuerpo, y por poco me muero. Pero eso no lo contaron en la miniserie". Angelo García denunció también la frecuente y sencilla maniobra para cruzar la frontera con dinero no declarado, que consistía en colocar en las mochilas de cada chico el máximo de dinero en efectivo permitido para cada persona, y retirarlo luego. "Lo hacen parecer inocente. Te dicen 'Por favor, guardame esto en tu mochila' y no te das cuenta, todo parece muy casual, perdí la cuenta de la cantidad de veces que lo hice, y ahora me doy cuenta de que me estaban haciendo cometer un delito." Ángelo está arrepentido de haber pasado por Menudo. "Creo que sacrifiqué mi infancia, porque era un niño con responsabilidades de adultos", concluye.