"¿Vos sos mi verdadero papá?": la pregunta que le hizo Luismi a los 16 años a un amigo de su madre

Las dudas sobre el verdadero padre biológico de Luis Miguel fueron instaladas por el propio cantante, quien utiliza a su biógrafo oficial, Javier Herrera, como una suerte de vocero autorizado para seguir desentrañando gran parte de su vida privada. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un detalle hasta ahora desconocido del mexicano: no sólo dudaba de la paternidad de Luisito Rey, sino que además pensaba que su padre biológico era el actor Andrés García, quien mantenía un vínculo hasta familiar con los Gallego Sánchez Basteri.

“Las dudas sobre si Luis Rey es su padre biológico las ha tenido el propio Luis Miguel en muchas épocas de su vida. Yo, personalmente, creo que no es su padre biológico”, reconoció Herrera en reiteradas entrevistas tras el furor que causó la serie biográfica del naturalizado mexicano.

Las dudas en torno a su origen fueron tales, que el propio cantante llegó a preguntarle a García si no era él su padre biológico. "Él me pregunto en una ocasión, era un muchacho joven de unos 16, 17 ó 18 años. Me decía papá. Un día, muy serio, me dijo: 'Oye, papá; ¿no será que tú eres mi padre de verdad?".

"Yo me quedé anonadado por la pregunta y le dije: 'Mira, nene, porque yo siempre le dije así de cariño, ojalá yo fuera tu papá; pero cuando yo te conocí eras como un niño muy chiquitito, ya habías nacido. Pero me sentiría muy orgulloso si hubieras sido mi hijo de verdad".

Pese a que aseguró no ser el padre biológico del cantante, el actor reconoció que lo une un vínculo profundo con Luismi: "A Luis Miguel lo quiero como a un hijo, aunque de repente me hace enojar. Pese a eso, estoy muy orgulloso de él porque es un cantante extraordinario y su talento no tiene límites, no se puede criticar el talento".