"¡Voy a hacer que no trabajes nunca más!": la feroz (y nueva) interna entre los ex "Casi Ángeles"

La mecha se encendió en el Cantando 2020, cuando Agustín "Cachete" Sierra y Rochi Igarzabal, ex Casi Ángeles, fueron sorprendidos con emotivos saludos de parte de sus ex compañeros de la tira de Cris Morena antes de comenzar con su performance en el reality de LaFlia.

Allí, la cantante reveló que forma parte de un grupo de WhatsApp con gran parte del elenco y, si bien no quiso revelar quien es el administrador o el fundador de dicho grupo, contó que el participante del Cantando por un sueño no forma parte del mismo.

Pero fue uno de los saludos que puso al aire la producción de LaFlia el que desató el enojo de Stefano de Gregorio, otro ex integrante de Casi Ángeles. “El ‘vamos cachete’ del caretón ese lo fue todo... mamá cómo les gusta el show”, disparó haciendo clara referencia al mensaje de Nicolás Vázquez.

Y ante las críticas que recibió, Yeyo aclaró: “Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de CA, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda”.

Pero como si esto fuera poco, al final remató: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’ ¡ahí lo tenés a Cachete rompiéndola reeeeeey!”.

¿Pero qué pasó entre Nicolás Vázquez y Stefano de Gregorio? Cabe recordar que sus personajes, Nicolás Bauer y León Benítez, alias lleca (calle al revés), respectivamente se llevaban muy bien. De hecho, en la tira de Cris Morena existía un vínculo casi de padre e hijo.

La relación entre los actores se rompió en 2016, luego de la muerte de Santi, el hermano de Nico. Por entonces, los hermanos y Stefano eran parte de la obra llamada "El Canasto" producida por Carlos Rottemberg y fue todo un éxito, decidieron mudarla a Mar del Plata para la temporada de verano.

La misma tenía como fecha de estreno el 5 de enero de 2017, pero semanas antes, precisamente el 16 de diciembre, Santi Vázquez falleció de muerte súbita mientras se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos en Punta Cansa. Situación que, lógicamente, afectó a toda la familia Vázquez.

Debido a esto, el protagonista de "El otro lado de la cama" decidió abandonar la obra. Sin ir más lejos, mientras El otro lado de la cama, protagonizada por Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, aplazó su estreno por la tragedia, El Canasto fue cancelada.

Por aquel entonces fue el productor Carlos Rottemberg, y propietario del Teatro América donde iba a estar en cartel la comedia, el que confirmó la noticia y aclaró que la decisión "fue 100% de Nicolás" tras la muerte de su hermano.

Pero fue un mensaje que publicó Stefano en ese momento el que terminó de romper el vínculo con Nicolás. Tras conocer que no iba a poder seguir trabajando en la obra durante el verano y luego de la muerte de su compañero, publicó: "Mal o bien... hay que seguir".

Finalmente, decenas de famosos se hicieron presente durante el velorio. Amigos y familiares de su hermano se acercaron a Pilar a darle el último adiós al también actor. Pero entre todas las caras conocidas, resaltó la ausencia de Stefano. En ese momento, Agustín Sierra intentó defender a su compañero y terminó enemistándose con Nico, situación que ambos solucionaron poco tiempo después en privado.

Gimena Accardi, esposa de Nico Vázquez, no quiso pasar por alto el contundente mensaje de su ex compañero de Casi Ángeles y disparó: "Sería ideal que además aclares que la frase fue ´te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy recomendar más´. Por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro. Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico".

Y sentenció: "Y las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quien le gusta el show acá. Demás está decir lo generoso que es Nicolás y como siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir más lejos, te dio tu único protagónico en teatro. Y a Agus lo adora desde siempre... No voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste. Gracias igual por tus disculpas en privado".