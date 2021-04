¿Whisky para calmar bebés?: sigue la guerra entre Julia Mengolini y Yanina Latorre

Luego de que la criticara por revelar que consumió marihuana durante su embarazo, Julia Mengolini utilizó sus redes sociales para cargar contra Yanina Latorre.

Así, publicó un video titulado "Yanina Latorre confesó que usaba whisky para dormir a su hija" en su cuenta de Instagram. "¿La Sociedad Argentina de Pediatría va a sacar un comunicado por esto también? ¿O sólo se hacen un tiempo con mi experiencia?", escribió la periodista. "Por suerte no me preocupa que las marcas me quiten el sponsoreo ni que me echen del trabajo. Por suerte soy libre y en consecuencia honesta con mis convicciones. ¿Cuántos comunicadores pueden decir lo mismo?".

En aquel registro, Yanina reveló que cuando su hija Lola tenía malestares por la salida de sus nuevos dientes, los calmaba recurriendo al alcohol.

"Es un dolor tremendo. Le ponía whisky porque una empleada me dijo un día que con eso le dormía la encía; y no lloró nunca más", expresó tiempo atrás en Los Ángeles de la Mañana. "Un día, la chica que nos limpiaba la casa en México vio que Lola estaba cortando una muela y nos dio un típico remedio de campo".

Mengolini y su hija Rita.

"Me dijo: 'Señora, pase el dedo por la tapita del whisky, se lo posa en la encía y la adormece", relató Yanina. "Cuando vi que se le adormeció la encía y no lloró más, tenía el whisky al lado de la cama".

Días atrás, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Marihuana, Julia había relatado que el consumo de la planta la ayudó a afrontar los dolores y síntomas comunes del embarazo.

"Yo fumé porro todo el embrazo. Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada con nauseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama, después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, le di dos secas y salió el sol. Se me fue el malestar en un segundo", relató en radio.

"No es una recomendación, imaginen que no voy a animar a recomendar esto", aclaró. "En mi experiencia nunca sentí que le podia hacer daño a Rita con eso, sino todo lo contrario, que me estaba haciendo muy bien a mí. Y que de otro modo hubiese estado tirada y sintiéndome pésimo".