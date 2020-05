¿Y a mí porqué me miran? Jimena Barón negó estar involucrada en la separación de Jujuy y Del Potro: qué le dijo a Sofía

El pasado lunes, luego de varias semanas de incertidumbre, Sofía Jujuy Giménez reveló que se había separado de Juan Martín del Potro.

Aunque la morocha aseguró que no hubo terceros en discordia, lo cierto es que rápidamente apareció el rumor de que Jimena Barón estaba implicada en la ruptura, y que incluso, el tenista ya le había mandado un mensaje para buscar conversación.

Ante esta situación, la actriz decidió salir a desmentir las especulaciones, y con un mensaje que escribió desde su cuenta de Twitter, contó que se comunicó con Giménez para aclararle que no había tenido ningún contacto con su ex en el último tiempo.

A comienzos de la semana, y en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana, "Jujuy" confirmó que hacía dos semanas que no tenía contacto con el tandilense, ya que había decidido separarse de común acuerdo.

"Hay cosas en el amor que las vivimos distinto. La relación fue muy intensa, pasó todo rápido, y la realidad hoy es esta", aseguró, y agregó: "No es que hubo algo puntual para decir. Afectó la cuarentena, creo que fue un poco de eso, y en realidad no tengo tan claro que pasó, porque no hay una cosa concreta".

Aunque en esta conversación la morocha descartó la existencia de terceros en discordia, y hasta incluso aseguró que nunca necesitó revisarle el celular a su pareja, lo cierto es que el rumor de que Del Potro le había escrito a su ex, Jimena Barón, no tardó en aparecer.

Según contó en Intrusos el periodista Rodrigo Lussich, el tenista, luego de haberse separado, le habría escrito a la actriz. "Lo cierto es que él, separado de vuelta, volvió a marcar el teléfono de una ex. Aburrido, en cuarentena, en WhatsApp, le mandó un mensajito a Jimena Barón. Y cuando él ataca, el Covid destruye. ¡Cuidado con este virus que será mortal!", dijo.

Del mismo modo, una versión un poco parecida reveló Yanina Latorre, quien aclaró que la ruptura se había dado porque Giménez le había encontrado a su novio un chat en el que conversaba con Barón.

“Hace diez días Jimena Barón dijo que retomó las charlas de WhatsApp con varios ex novios. ¿Uno de esos ex no será Del Potro y Jujuy lo encontró? ¡Yo relacioné todo! Por ahí Jimena se puso a hablar con Juan Martín, lo vio Sofía y esas cosas traen problemas a las parejas jóvenes”, dijo.

Cansada de las supuestas mentiras, la cantante decidió salir a poner paños fríos a la situación, y con un contundente mensaje de Twitter, se lamentó que dejaran mal para a "una mina", haciendo referencia a "Jujuy". "Estuve ahí y se siente como el culo", aseguró la artista.

El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina.

Estuve ahí y se siente como el culo.

Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece.

Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana.

🤍 — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) May 14, 2020

Además, confirmó que se comunicó directamente con Giménez para aclararle las cosas, y que en la charla le dejó bien en claro que lo del mensaje de su ex es una total mentira.

"Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", escribió Barón.