¿Y la crisis? Ponis y un metegol de cristal: el lujoso regalo de Wanda Nara a sus hijos de 16 mil dólares

Mientras que Mauro Icardi espera por su primera gran final de Champions League, Wanda Nara y sus hijos -Valentino, Constantino, Benedicto, los hijos que la modelo tuvo con Maxi López, y sus hijas Francesca e Isabella- se encuentran viviendo en Paris desde que el delantero rosarino firmó un contrato con el París Saint-Germain por 50 millones de euros, que lo une al equipo de Mbappé y compañía hasta 2024.

Pero en las últimas horas, un lujoso juguete llamó la atención de los usuarios que siguen a Wanda. Cabe destacar que desde que se casó con Icardi, la modelo comparte todo con sus más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Desde distintos lujos, como autos de alta gama y mansiones, hasta paseos en familia, la blonda aprovecha las redes sociales para dar a conocer su exitosa vida.

Pero mientras que en algunas postales se pueden ver a Francesca e Isabella paseando con sus ponis en el enorme jardín de su mansión, donde tienen una enorme piscina techada en el subsuelo, una huerta y hasta una granja con gallinas, sus hermanos se divierten con un metegol de cristal valuado en miles de dólares. En las principales páginas de compra, uno de estos "juguetes" cuesta 16.100 dólares (más de 1,6 millones de pesos).

Este viernes, Ana Rosenfeld contó que Wanda se encuentra "indignada" con Maxi López, luego de que el ex River se mostrara disfrutando de unas lujosas vacaciones con sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino. Al ver estas imágenes, la abogada de la mayor de las Nara volvió a reclamarle públicamente al delantero que cumpla con la cuota alimentaria de los chicos, algo que, según ella, no estaría sucediendo.

En un móvil con Los Ángeles de la Mañana, Rosenfeld contó por qué Wanda está muy molesta con su ex: “Recién hablé con Wanda, que está de vacaciones en Lago di Como. Yo creo que lo que más la indigna a Wanda, más allá obviamente de la ausencia constante del padre para afrontar la cuota alimentaria, son sus posteos de las últimas semanas, donde él se muestra alquilando lujosas casas, estando en lujosos hoteles y demás”.

En una entrevista a la revista Gente, Wanda contó que recibió una propuesta para hacer una serie sobre su historia de vida. “Sé que aportaría condimentos a las situaciones. Porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. No me preguntes quién podría interpretarme porque aún no lo imagino”, agregó la actriz sobre la tira que se rodaría en Argentina y en Europa.