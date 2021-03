¡Y un día volvió Lapegüe  a la tevé!: “Estoy aprendiendo a respirar, es ‘el último aviso’, me dijo El Barba"

A un mes de recibir el alta médica tras pasar 21 días internado luego de contraer coronavirus, Sergio Lapegüe regresó finalmente a la pantalla de canal Trece al frente del programa Noti Trece. "Estoy bien, redebutando, con un poco de tos que se va a mantener un tiempo y viviendo un estrés postraumático que le pasa a todos los que estuvieron en terapia intensiva”, contó, visiblemente contento por haber regresado a su puesto de trabajo.

Pero lejos de mostrarse totalmente recuperado, el conductor explicó que todavía está tratando de superar las secuelas que le dejó el COVID-19. “Estoy aprendiendo a respirar y empezando a caminar. Creo que voy a disfrutar un poco más, soy enfermo del trabajo y tocar fondo hace que me de cuenta de lo importante. ‘El último aviso’, me dijo El Barba”, reveló.

Días atrás, Lapegüe había exhibido las secuelas que le dejó el coronavirus, compartió los ejercicios que debe hacer para recuperarse lentamente de la neumonía y aclaró que debe "aprender" a respirar de nuevo. “Estoy mejor después de todo lo que pasé. La pase muy, muy mal", había manifestado en diálogo con Roxy Vázquez, su compañera en la pantalla de TN.

Recuperado y queriendo dejar atrás el calvario que tuvo que atravesar por culpa del COVID-19, el periodista remarcó: "Fue tremendo no poder respirar y es algo inimaginable para cualquiera y más para un tipo que siempre hizo deporte. Estoy aprendiendo a respirar de a poquito a través de un entrenamiento que hago todos los días con una kinesióloga. Estoy haciendo levantamiento de pierna, tratando de recomponer los músculos”.

Durante la charla que tuvo por la pantalla de TN, Lapegüe dejó al descubierto las dificultades que todavía padece para expresarse con fluidez. “Ahora no puedo hablar y caminar al mismo tiempo. La fiebre fue mortal y era todos los días, los pulmones se habían llenado de COVID hasta que terminé con el casco Helmet durante 14 días, que fue el que me terminó salvando", explicó.

Y continuó: "Los médicos me dijeron que llegaron hasta ese punto y estuvieron a punto de intubarme. Increíblemente por la fuerza de mi familia, las oraciones de la gente y el trabajo de los médicos, pude evitarlo. Apenas me lo pusieron, me desmayé y empecé a recuperarme. Fue increíble. Lo que viví fue un shock, me dieron cuatro veces plasma".

Desde su casa, dio detalles sobre los momentos más duros que pasó una vez diagnosticado con coronavirus y resaltó que haber pasado por este difícil momento le hizo replantearse un montón de cosas. “El abrazo con Bochi (Silvia, su esposa) y mis hijos fue emocionante porque ellos estaban sufriendo porque estuvieron muy tristes. No sé por cuánto tiempo, pero ahora veo las cosas con otra filosofía”, dijo.

Finalmente reveló: Ayer hice mi primera caminata que me permitirá ir recuperando el movimiento y el oxígeno. El hígado está un poco complicado más que nada por los medicamentos y el propio COVID, que lo sigo teniendo y además tengo neumonía grave, pero los síntomas son buenos porque en los pulmones si bien se ve que el virus muy fuerte. Hay una menor incidencia. Me llegaban todos los días estampitas y cartas al hospital".

Según había contado, perdió mucha masa muscular, razón por la cual comenzó a hacer "todo lo que le dicen los médicos para aprender a respirar de nuevo". Cabe remarcar que Lapegüe tuvo que asistir a un especialista para controlar cómo estaba su hígado, el cual quedó afectado y muy delicado debido a la gran cantidad de medicamentos que le administraron para combatir el virus.