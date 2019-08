"¡Ya aprendí!", dijo Karina Jelinek pero, una vez más, se queda sin votar: el motivo

Karina Jelinek es recordada en cada elección por haber protagonizado uno de los mayores bloopers de la historia, cuando en el año 2013 se presentó a votar media hora después de que cierren los comicios, y por supuesto, no la dejaron entrar.

El momento fue capturado por una de las cámaras de Canal 9 que estaba en el lugar, y quedó grabad como la modelo pedía a gritos que la dejaran entrar. A pesar que de ese momento ya pasaron muchos años, sus seguidores se lo recordaron hoy, y en esta oportunidad ella aprovechó los comentarios para hablar del tema y para aclarar que este domingo tampoco votará, aunque está vez tiene otras razones: está de viaje en España.

La comunidad twittera muchas veces puede ser cruel con algunos famosos, y como era de esperarse, varios seguidores de la modelo le escribieron en las últimas horas para recordarle el mal momento que pasó en el 2013. "Andá temprano por fa", le escribió una, y otra le dijo que con su blooper había pasado a la historia.

Además, muchos otros compartieron el video del momento en que la modelo llega a la escuela ya cerrada, y entre risas, le pidieron a los votantes que por favor vayan temprano.

Mientras algunos se ríen que no llegaré a votar temprano, les comento que estoy en un evento de polo en Ibiza , España 🇪🇸 ❤️🙄🙃🙂 https://t.co/d3aiQqopbx — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) August 11, 2019

A raíz de esto, la ex esposa de Leo Fariña aseguró que este domingo tampoco votará, ya que se encuentra de vacaciones en España. "Mientras algunos se ríen porque no llegaré a votar temprano, les comento que estoy en un evento de polo en Ibiza", dijo sarcástica y subió a su Instagram un video donde también se la puede ver muy sexy mientras toma sol en malla.

Si pork algunos me gastan mal , pero los que me me dicen con buena onda y todo bien , cada vez q hay que votar me pasan ese informe cuando llegue tarde 🙄 , ya vote varias veces después y llegue re puntual como debe ser ❤️ https://t.co/BvGVduBPrL — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) August 11, 2019

"Algunos me gastan mal, cada vez que hay que votar me pasan ese informe de cuando llegue tarde, ya voté varias veces después y llegué re puntual, como debe ser", aseguró la morocha, y luego aclaró que no se enoja con sus seguidores, sino con la gente que la critica o burla.

Los tweets que burlan a Karina

Avisenle a Karina Jelinek que en menos de 2 hs cierran las votaciones #EleccionesPASO2019 — Luchi Gómez™ (@luchi_gomez) August 11, 2019

Fui a votar sin el documento. Ni Karina Jelinek se animó a tanto — Josefina💚 (@jobigalli13) August 11, 2019

que paja ir a votar esta encuesta de mierda voy a hacer como karina Jelinek y caigo a las 18.30 — Francisco Aguerreche (@FranAguerreche) August 11, 2019

Tengo que ir a votar pero me quiero pegar una siesta. Ya me veo terminando como Karina Jelinek — Cé 🌷 (@neawarose) August 11, 2019

Siempre digo que voy a ir a votar temprano y re que después termino colgada de la reja de la escuela a lo olga karina jelinek — luciana (@luciher_) August 11, 2019