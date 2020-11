"Ya hice todo en mi vida": la inquietante frase que el Diez pronunció en sus últimos días

Ayer se realizó el último adiós a Diego Armando Maradona, quien falleció el último miércoles en su casa del country de Tigre a raíz de un paro cardiorrespiratorio, y solo quedan por responder algunas de las preguntas lógicas que surgieron a raíz de este triste deceso: ¿Fue imprudente trasladarlo a su casa tras la operación? ¿Se lo debió haber controlado de manera constante las 24 horas? ¿Todo fue obra de una negligencia médica?

A raíz de la muerte del Diez, se inició una causa que quedó caratulada como "averiguación de causales de muerte" y quedó en manos del fiscal general de San Isidro, John Broyad; sus dos adjuntos, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de la jurisdicción, Laura Capra, de la UFI de Benavídez. Mientras tanto, desde el entorno de Maradona afirman que el difunto DT tendría que haber permanecido internado en Olivos.

Alfredo Cahe fue uno de los médicos personales de Maradona, a quien le dedicó gran parte de su vida profesional. Sin ir más lejos, el doctor lo cuidó en sus peores momentos y estuvo al frente de la rehabilitación, tan cuestionada como positiva, que realizó el astro argentino en Cuba. Tras su muerte, no solo realizó fuertes cuestionamientos al entorno de Diego por varios aspectos, sino que hoy reveló una triste frase que pronunció el astro antes de su adiós.

Luego de cuestionar los cuidados que recibió Diego durante este último tiempo y aclarar que él no lo hubiese dejado instalarse en su casa del country San Andrés, Cahe dio a conocer la inquietante frase que el Diez le habría dicho a una persona de su círculo íntimo antes de su muerte. "Una mujer que era allegada a él me contó que Diego le había dicho que estaba profundamente angustiado. Y que ya había hecho todo en su vida”, se lamentó.

En diálogo con Telefe Noticias, el médico recordó que al visitarlo en la Clínica Olivos no logró "conectar" con él, "debido a la medicación psiquiátrica" que le habían dado. "No se lo cuidó como correspondía. Tendría que haber permanecido internado, no en una casa que no estaba preparada. Estoy en un estado de conmoción. En tantas salidas con Diego durante 33 años y tantos altos y bajos que hemos tenido, acaba de fallecer de una manera insólita", dijo.

Para Cahe, Maradona tendría que haber tenido" un médico permanentemente en la habitación". “No me pareció lógico el alta por el cuadro de Diego, él tendría que haber permanecido no sólo en esa Clínica sino en un lugar profundamente internado, con una infraestructura diferente, como cuando lo llevábamos a Cuba, que todo el mundo protestó pero que se hicieron las cosas muy bien”, concluyó.